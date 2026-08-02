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अर्शदीप सिंह ने चुने अपने 5 फेवरेट गेंदबाज, मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ इस दिग्गज को दी नंबर-1 पोजीशन

Arshdeep Singh India's All-Time XI: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने सर्वकालिक शीर्ष 5 गेंदबाजों और भारत की ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन का चयन किया है. इसमें भुवनेश्वर कुमार को नंबर 1 स्थान दिया गया है और रोहित शर्मा को छठे नंबर पर रखा है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 02, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:17 PM IST
अर्शदीप सिंह ने चुने अपने 5 फेवरेट गेंदबाज, मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ इस दिग्गज को दी नंबर-1 पोजीशन
Image Credit: अर्शदीप सिंह. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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