अर्शदीप सिंह ने चुने अपने 5 फेवरेट गेंदबाज, मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ इस दिग्गज को दी नंबर-1 पोजीशन

Arshdeep Singh India's All-Time XI: भारतीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भुवनेश्वर कुमार को अपना सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना है. उन्होंने अनुभवी सीमर को मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन से ऊपर रखा है. अर्शदीप ने कृष्णंक अत्रे के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट के दौरान अपने इन चयनों का खुलासा किया. उन्होंने स्वीकार किया कि भुवनेश्वर के प्रति उनकी प्रशंसा 'थोड़ी पक्षपाती' है क्योंकि वह उनके व्यक्तिगत पसंदीदा हैं.
अर्शदीप ने मोहम्मद शमी को दूसरे नंबर पर रखा क्योंकि शमी किसी भी विकेट पर गेंद को सीम करा सकते हैं और उनका सीम प्रेजेंटेशन पूरी तरह से सटीक है. अर्शदीप ने कुलदीप यादव को तीसरे स्थान पर रखा और उनके दुर्लभ 'लेफ्ट-आर्म चाइनामैन' कौशल को इसका श्रेय दिया. इसके बाद उन्होंने पंजाब किंग्स के अपने साथी युजवेंद्र चहल को चौथे नंबर पर चुना, जिनका विकेट लेने का रिकॉर्ड शानदार रहा है.
अर्शदीप ने आर अश्विन को अपनी सूची में पांचवें स्थान पर रखा और मजाक में कहा कि दिग्गज ऑफ-स्पिनर के लिए कोई जगह नहीं बची थी. उन्होंने अश्विन से माफी मांगते हुए कहा कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से मैसेज करेंगे क्योंकि अश्विन आईपीएल में पंजाब की टीम में उनके पहले कप्तान थे.
अर्शदीप ने अपनी ऑल-टाइम इंडिया प्लेइंग इलेवन में सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर को ओपनिंग जोड़ी के रूप में चुना. तीसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ और चौथे पर विराट कोहली को रखा गया है. सबसे हैरान करने वाला फैसला रोहित शर्मा को छठे नंबर पर रखना था, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 2007 के दौर वाले रोहित को मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में चुन रहे हैं.
टीम में महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 7 पर विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में चुना गया है. गेंदबाजी विभाग में उन्होंने हरभजन सिंह को विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में रखा. तेज गेंदबाजी की कमान जहीर खान, जसप्रीत बुमराह और खुद अर्शदीप सिंह के हाथों में सौंपी गई है.