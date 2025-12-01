विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम में किसे दी थी गाली? अर्शदीप ने कर दिया बड़ा खुलासा

Rohit Sharma Celebration: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची वनडे में एक मजेदार नजारा देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में जैसे ही विराट कोहली ने अपने ODI करियर का 52वां शतक जड़ा, ड्रेसिंग रूम में मौजूद रोहित शर्मा आक्रामक तरीके से जश्न मनाते दिखे. उनके हाव-भाव से ये पता लग गया कि हिटमैन गाली देकर इस सेंचुरी का जश्न मना रहे हैं.

विराट कोहली के शतक के बाद जब रोहित शर्मा ने इस गर्मजोशी से जश्न मनाया तो उस वक्त उनके सबसे करीब तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह थे. फिर क्या था... लोगों ने युवा खिलाड़ी को मैसेज कर परेशान कर दिया और ये बताने को कहा कि आखिर रोहित बोल क्या रहे थे? अर्शदीप ने फैंस की बात मानी और बता दिया कि कोहली के शतक के बाद रोहित ने क्या कहा था.

रोहित के गाली वाले जश्न पर हुआ खुलासा

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि मुझसे ढेर सारे फैंस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने क्या कहा था. हालांकि, उन्होंने इस मामले को मजाकिया अंदाज में पेश किया.

अर्शदीप ने मजे लेते हुए कहा, ''कल से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि रोहित भाई ने विराट भाई की सेंचुरी पर क्या बोला. मैं बताता हूं, उन्होंने बोला कि नीली परी पीली परी एक कमरे में बंद मुझे नदिया पसंद है.''

बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का ये 'गाली वाला जश्न' सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उनके बगल में खड़े अर्शदीप सिंह भी अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर सके थे. वैसे भी हिटमैन मैदान पर गाली देने के लिए लोकप्रिय हैं. जब वो कप्तान थे तो कई मैच में अपने खिलाड़ियों को गाली देते थे, लेकिन ये सब हंसी-मजाक में चलता था.

रांची में 'ROKO' की आंधी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फैंस का दिल जीत लिया. दोनों ने ODI में इस साल बैक टू बैक दूसरी बार शतकीय साझेदारी की. रांची में दोनों के बीच 109 गेंदों पर 136 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई. रोहित 57 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विराट कोहली ने 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

