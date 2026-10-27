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सिर्फ 2 विकेट और इतिहास रच देंगे अर्शदीप... ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय गेंदबाज, आसपास भी नहीं बुमराह

अर्शदीप सिंह ने अब तक 101 T20I मुकाबलों में 148 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 20.41 और इकॉनमी रेट 8.65 रहा है. उनके नाम इस फॉर्मेट में एक बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है. अर्शदीप फिलहाल टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 27, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Oct 27, 2026, 10:19 AM IST
सिर्फ 2 विकेट और इतिहास रच देंगे अर्शदीप... ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय गेंदबाज, आसपास भी नहीं बुमराह
Image Credit: अर्शदीप सिंह (BCCI

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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