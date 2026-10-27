सिर्फ 2 विकेट और इतिहास रच देंगे अर्शदीप... ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय गेंदबाज, आसपास भी नहीं बुमराह

टीम इंडिया के सबसे सफल टी20 गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक और बड़ी उपलब्धि के बेहद करीब हैं. अर्शदीप को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ दो विकेट की जरूरत है. अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार को वेलिंगटन के हेनरी में खेले जाने वाले पांच मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो वो इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे.
अर्शदीप सिंह ने अब तक 101 T20I मुकाबलों में 148 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 20.41 और इकॉनमी रेट 8.65 रहा है. उनके नाम इस फॉर्मेट में एक बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है. अर्शदीप फिलहाल टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और दुनिया के गेंदबाजों की ऑल टाइम सूची में 10वें स्थान पर हैं.
अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में भी अच्छी शुरुआत की है. शुरुआती दो मुकाबलों में वो तीन विकेट अपने नाम कर चुके हैं. अब तीसरे मैच में उनके पास न सिर्फ भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाने, बल्कि अपने करियर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ने का भी मौका होगा. इस मामले में वो भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से बहुत आगे हैं, जिन्होंने अब तक T20I में 126 विकेट चटकाए हैं.
अर्शदीप उन तीन भारतीय गेंदबाजों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत मेडन ओवर के साथ की थी. इस सूची में उनके अलावा झूलन गोस्वामी और अजीत अगरकर का नाम भी शामिल है.
डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की क्षमता और 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए पहचाने जाने वाले अर्शदीप ने 2022 में इंग्लैंड दौरे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने पांच मैचों में सात विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.
उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें 2022 एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिलने के रूप में मिला. इस टूर्नामेंट में भुवनेश्वर कुमार के अलावा अर्शदीप इकलौते भारतीय गेंदबाज थे, जिन्होंने चार से ज्यादा विकेट हासिल किए थे.
न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 2-0 से आगे है. शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर भारत ने सीरीज पर कब्जा जमाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिया है. तीसरे मैच में जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर सकती है।
खास बात यह है कि भारत इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बिना खेल रहा है. इसके बावजूद टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है. अब वेलिंगटन में भारतीय टीम की नजर सीरीज जीतने पर होगी, जबकि अर्शदीप सिंह के पास अपने विकेटों की संख्या 150 तक पहुंचाकर इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने का सुनहरा मौका है.