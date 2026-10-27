सिर्फ 2 विकेट और इतिहास रच देंगे अर्शदीप... ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय गेंदबाज, आसपास भी नहीं बुमराह

अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में भी अच्छी शुरुआत की है. शुरुआती दो मुकाबलों में वो तीन विकेट अपने नाम कर चुके हैं. अब तीसरे मैच में उनके पास न सिर्फ भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाने, बल्कि अपने करियर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ने का भी मौका होगा. इस मामले में वो भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से बहुत आगे हैं, जिन्होंने अब तक T20I में 126 विकेट चटकाए हैं.