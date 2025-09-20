अर्शदीप का वर्ल्ड क्रिकेट में डंका... ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय, 'सबसे तेज शतक' का महारिकॉर्ड भी किया नाम
अर्शदीप का वर्ल्ड क्रिकेट में डंका... ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय, 'सबसे तेज शतक' का महारिकॉर्ड भी किया नाम

एशिया कप 2025 के शुरुआती दो मुकाबलों में बेंच पर बैठे रह अर्शदीप सिंह को ओमान के खिलाफ भारत के आखिरी ग्रुप मैच में खेलने का मौका मिला. इस मैच में अर्शदीप ने एक विकेट झटका और इसके साथ ही इतिहास रच दिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:42 AM IST
अर्शदीप का वर्ल्ड क्रिकेट में डंका... ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय, 'सबसे तेज शतक' का महारिकॉर्ड भी किया नाम

एशिया कप 2025 के शुरुआती दो मुकाबलों में बेंच पर बैठे रह अर्शदीप सिंह को ओमान के खिलाफ भारत के आखिरी ग्रुप मैच में खेलने का मौका मिला. भारत ने यह मैच 21 रन से अपने नाम किया, जिसमें अर्शदीप सिंह का योगदान एक विकेट का रहा. अपने पहले तीन ओवरों में अर्शदीप को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन मैच का और अपना भी आखिरी ओवर लेकर आए अर्शदीप ने पहली गेंद पर ओमान के विकेटकीपर बल्लेबाज विनायक शुक्ल को रिंकी सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया. अर्शदीप ने मैच में इस एक इकलौते विकेट के साथ ही इतिहास रच दिया.

ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने अर्शदीप

दरअसल, अर्शदीप का यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100वां विकेट था. इसके साथ ही वह भारत के लिए इस फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने वाले पहले गेंदबाज बन गए. इसी साल जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में उन्होंने 99 विकेट पूरे कर लिए थे. एशिया कप 2025 के शुरुआती दो मैचों की प्लेइंग-11 में उन्हें मौका नहीं मिला. ओमान के खिलाफ मौका मिला, जिसमें अर्शदीप ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि नाम कर ली.

भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट

अर्शदीप सिंह - 100 
युजवेंद्र चहल - 96 
हार्दिक पांड्या - 96 
जसप्रीत बुमराह - 92 
भुवनेश्वर कुमार - 90

'सबसे तेज शतक' का महारिकॉर्ड

अर्शदीप सिंह न केवल 100 टी20I विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, बल्कि अब उनके नाम इस फॉर्मेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज का रिकॉर्ड भी दर्ज है. उन्होंने यह उपलब्धि केवल 64 मैचों में हासिल की. फुल मेंबर देशों में, वह राशिद खान (53 मैच) और वानिंदु हसरंगा (63 मैच) के बाद तीसरे सबसे तेज 100 टी20I विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. फुल मेंबर देशों के तेज गेंदबजों में अर्शदीप सबसे ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 71 मैचों में यह उपलब्धि नाम की थी.

टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे तेज 100 विकेट

राशिद खान - 53
संदीप लामिछाने - 54
वानिंदु हसरंगा - 63
अर्शदीप सिंह - 64
रिजवान बट - 66
हैरिस रऊफ - 71

टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पेसर

अर्शदीप सिंह - 64 मैच में
हारिस रऊफ - 71 मैचों में
मार्क अडायर - 72 मैचों में

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Arshdeep singharshdeep singh 100 wickets

