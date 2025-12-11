पावरप्ले में बल्लेबाजों का काल...,पहले 6 ओवरों में आतंक मचाने को तैयार अर्शदीप, खतरे में दिग्गज का रिकॉर्ड

Ind vs Sa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाना है. भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का बुरी तरह से रौंदा था.गौरतलब है अर्शदीप सिंह के पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करने का जबरदस्त मौका है. वह ऐसा करते ही स्विंग के राजकुमार भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड बुरी तरह से ध्वस्त कर देंगे...
Ind vs Sa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाना है. भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का बुरी तरह से रौंदा था. टेस्ट सीरीज हारने के बाद वनडे और टी20 में टीम इंडिया ने जबरदस्त कमबैक किया है. 101 रनों के बड़े अंतर से मात देकर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुकी है. पिछले मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बल्ले और गेंद से दम दिखाया. गेंदबाजी में उनका साथ दिया अर्शदीप सिंह ने और उन्होंने 2 विकेट चटकाए. गौरतलब है अर्शदीप सिंह के पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करने का जबरदस्त मौका है. वह ऐसा करते ही स्विंग के राजकुमार भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड बुरी तरह से ध्वस्त कर देंगे...
भुवी नंबर 1
भारतीय क्रिकेट इतिहास में टी20 इंटरनेशनल के पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के नाम पर स्थित है. बता दें कि भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग के दम पर सामने वाली टीम के पसीने छुड़ा देते थे. उनके नाम पावरप्ले में सबसे ज्यादा 47 विकेट चटकाने का प्रचंड रिकॉर्ड कायम है. उन्होंने साल 2022 में भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी टी20 मुकाबला खेला था. उसके बाद से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं.
अर्शदीप सिंह
अर्शदीप सिंह ने फिलहाल टीम इंडिया के लिए खेले 69 मैचों की 66 पारियों में पावरप्ले के दौरान 47 विकेट झटकने का कारनामा किया है. फिलहाल वह भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड के बराबर हैं. वहीं, अगर आज शाम में 7 बजे होने वाले टी20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह पावरप्ले के दौरान 1 और विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं, तो भारत की तरफ से शुरुआती 6 ओवरों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर 1 गेंदबाज बन जाएंगे.
नंबर 1 गेंदबाज
साल 2022 में अपने टी20 करियर की शुरुआत करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने क्या खूब गदर काटा है. बता दें कि उन्होंने अपने छोटे से टी20 करियर में अभी तक खेले 69 मैचों की 68 पारियों में 8.35 की इकोनॉमी से 107 विकेट झटके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 का रहा है. अर्शदीप ने अपने करियर में 2 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है. भारतीय टी20I क्रिकेट इतिहास में अर्शदीप सिंह सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले नंबर 1 गेंदबाज हैं..