Advertisement
trendingNow13036892
Hindi Newsक्रिकेटपावरप्ले में बल्लेबाजों का काल...,पहले 6 ओवरों में आतंक मचाने को तैयार अर्शदीप, खतरे में दिग्गज का रिकॉर्ड

पावरप्ले में बल्लेबाजों का काल...,पहले 6 ओवरों में आतंक मचाने को तैयार अर्शदीप, खतरे में दिग्गज का रिकॉर्ड

Ind vs Sa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाना है. भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का बुरी तरह से रौंदा था.गौरतलब है अर्शदीप सिंह के पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करने का जबरदस्त मौका है. वह ऐसा करते ही स्विंग के राजकुमार भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड बुरी तरह से ध्वस्त कर देंगे...

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arshdeep Singh
Arshdeep Singh

Ind vs Sa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाना है. भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का बुरी तरह से रौंदा था. टेस्ट सीरीज हारने के बाद वनडे और टी20 में टीम इंडिया ने जबरदस्त कमबैक किया है. 101 रनों के बड़े अंतर से मात देकर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुकी है. पिछले मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बल्ले और गेंद से दम दिखाया. गेंदबाजी में उनका साथ दिया अर्शदीप सिंह ने और उन्होंने 2 विकेट चटकाए. गौरतलब है अर्शदीप सिंह के पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करने का जबरदस्त मौका है. वह ऐसा करते ही स्विंग के राजकुमार भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड बुरी तरह से ध्वस्त कर देंगे...

भुवी नंबर 1
भारतीय क्रिकेट इतिहास में टी20 इंटरनेशनल के पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के नाम पर स्थित है. बता दें कि भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग के दम पर सामने वाली टीम के पसीने छुड़ा देते थे. उनके नाम पावरप्ले में सबसे ज्यादा 47 विकेट चटकाने का प्रचंड रिकॉर्ड कायम है. उन्होंने साल 2022 में भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी टी20 मुकाबला खेला था. उसके बाद से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. 

अर्शदीप सिंह 

Add Zee News as a Preferred Source

अर्शदीप सिंह ने फिलहाल टीम इंडिया के लिए खेले 69 मैचों की 66 पारियों में पावरप्ले के दौरान 47 विकेट झटकने का कारनामा किया है. फिलहाल वह भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड के बराबर हैं. वहीं, अगर आज शाम में 7 बजे होने वाले टी20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह पावरप्ले के दौरान 1 और विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं, तो भारत की तरफ से शुरुआती 6 ओवरों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर 1 गेंदबाज बन जाएंगे.

नंबर 1 गेंदबाज
साल 2022 में अपने टी20 करियर की शुरुआत करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने क्या खूब गदर काटा है. बता दें कि उन्होंने अपने छोटे से टी20 करियर में अभी तक खेले 69 मैचों की 68 पारियों में 8.35 की इकोनॉमी से 107 विकेट झटके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 का रहा है. अर्शदीप ने अपने करियर में 2 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है. भारतीय टी20I क्रिकेट इतिहास में अर्शदीप सिंह सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले नंबर 1 गेंदबाज हैं..

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Arshdeep singhbhuvenshwar kumar

Trending news

दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
Goa Night Club Fire
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?