एशिया कप में उतरते ही इतिहास रच देंगे अर्शदीप सिंह, अब तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

Most Wickets in T20I for India: एशिया कप 2025 में भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा. इस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक विकेट लेकर इतिहास रच सकते हैं. अर्शदीप ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 63 मैचों में 99 विकेट लिए हैं.
Most Wickets in T20I for India: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले से होगी. भारत और पाकिस्तान के बीच खराब संबंधों के चलते इस बार यह टूर्नामेंट यूएई में आयोजित किया जा रहा है. इस टूर्नामेंट में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक खास जगह दिला सकता है.
14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच
एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अपने सभी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी. टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा. इसके बाद 14 सितंबर को भारत अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा, जबकि 19 सितंबर को टीम इंडिया का ग्रुप-ए में तीसरा मैच ओमान के साथ होगा.
2 ग्रुपों में चार-चार टीमें
एशिया कप में कुल आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुपों में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान शामिल हैं. ग्रुप-बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग हैं. दोनों ग्रुपों से शीर्ष दो-दो टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी, जिसके बाद शीर्ष दो टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.
भारत 8 बार बना है चैंपियन
एशिया कप की शुरुआत 1983 में शारजाह, यूएई में हुई थी. भारतीय टीम अब तक सबसे ज्यादा आठ बार यह खिताब जीत चुकी है. भारत ने यह खिताब 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में जीता है. खास बात यह है कि 1988 से 1995 के बीच भारतीय टीम ने लगातार तीन बार एशिया कप अपने नाम किया था.
अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका
एशिया कप 2025 में भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा. इस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक विकेट लेकर इतिहास रच सकते हैं. अर्शदीप ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 63 मैचों में 99 विकेट लिए हैं. अगर वह इस मैच में एक विकेट लेते हैं, तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे.
दिग्गजों से आगे अर्शदीप
अर्शदीप के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में युजवेंद्र चहल का नाम है, जिन्होंने 80 मैचों में 96 विकेट लिए हैं, जबकि हार्दिक पांड्या ने 114 मैचों में 94 विकेट झटके हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अर्शदीप सिंह इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल कर पाते हैं.