500 रन का 'काला' रिकॉर्ड, अर्शदीप सिंह ने कटवाई नाक! Off-Field रवैये से भड़के फैंस

IPL 2026 Arshdeep Singh: पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का यह सीजन विवादों से भरा रहा है. मैदान पर उनके खराब प्रदर्शन से लेकर मैदान के बाहर की हरकतों तक ने उन्हें आलोचकों के निशाने पर ला खड़ा किया है. सीजन के दूसरे भाग में पंजाब की फॉर्म में आई भारी गिरावट के दौरान अर्शदीप लगातार चर्चा का केंद्र बने रहे हैं. उन्होंने इस सीजन में 10 से ज्यादा की इकोनॉमी रेट से रन लुटाए हैं.

लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ पंजाब के अंतिम लीग मैच में अर्शदीप के लिए स्थिति और खराब हो गई, जहां उन्होंने सिर्फ तीन ओवरों में 52 रन लुटा दिए. हालांकि टी20 मैच में 50 से अधिक रन देना कोई अनसुनी बात नहीं है, लेकिन इकाना स्टेडियम जैसी चुनौतीपूर्ण पिच पर ऐसा प्रदर्शन करना एक बड़ा आश्चर्य था. अर्शदीप ने शनिवार को अपने हर स्पेल में संघर्ष किया. पहले ही ओवर में उन्होंने जोश इंग्लिस के खिलाफ 16 रन दिए, जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से तुरंत गेंदबाज को दबाव में ला दिया. बाद में इसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने पारी के 12वें ओवर में उन्हें फिर से निशाना बनाया और 19 रन जड़कर अर्शदीप की लाइन और लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ दिया.

कप्तान को अर्शदीपर पर भरोसा

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पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने डेथ ओवरों में अपने प्रमुख तेज गेंदबाज पर भरोसा दिखाया और उन्हें पारी का आखिरी ओवर थमाया. उन्हें उम्मीद थी कि अर्शदीप अनकैप्ड बल्लेबाजों अब्दुल समद और अर्जुन तेंदुलकर को नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन इसके बजाय उस ओवर में 17 रन चले गए. इसने इस भारतीय गेंदबाज के लिए दिन को और भी निराशाजनक बना दिया. फैंस ने इस बाएं हाथ के सीमर के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने में देर नहीं की और इस आईपीएल सीजन में उनके लचर प्रदर्शन के लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया. अर्शदीप के खिलाफ इस आक्रोश को शायद उनके मैदान के बाहर के व्यवहार ने और बढ़ा दिया . इंटरनेट पर फैंस के एक वर्ग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया.

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'अंधेरा' और 'स्नैपचैट' विवाद

मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा को लेकर की गई "ओए अंधेरे" जैसी टिप्पणी और साथी खिलाड़ी प्रियांश आर्य के साथ उनके मजाक वाले वीडियो ने पहले ही सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया था. प्रदर्शन में गिरावट के साथ-साथ इन घटनाओं ने गेंदबाज की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है. उनकी आलोचना हो रही है.

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अर्शदीप ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

इस मैच में दिए गए 52 रनों के साथ अर्शदीप ने इस सीजन में 500 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने अब तक 14 मैचों में 541 रन लुटाए हैं. यह लगातार तीसरा सीजन है जब अर्शदीप ने 500 से ज्यादा रन दिए हैं, जिससे वह आईपीएल इतिहास में लगातार तीन सीजन में 500+ रन देने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. जहां कुछ लोगों ने उनके ऑन-फील्ड प्रदर्शन की आलोचना की, वहीं अन्य ने इस कठिन दौर में उनके फोकस और प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाए हैं. पंजाब किंग्स किसी तरह प्लेऑफ की दौड़ में जीवित रहने में सफल रही है, लेकिन लखनऊ के खिलाफ अर्शदीप का प्रदर्शन टीम की जीत में एक बड़ा दाग था. अब फ्रेंचाइजी को उम्मीद होगी कि यदि वे क्वालीफाई करते हैं, तो अर्शदीप मजबूती से वापसी करेंगे.