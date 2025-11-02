Advertisement
trendingNow12985207
Hindi Newsक्रिकेट

जिसे समझा खोटा सिक्का, उसने ही तोड़ दी कंगारुओं की कमर, बुमराह की आंखों के सामने ले उड़ा 3 विकेट

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में आखिरकार उस खिलाड़ी की टीम इंडिया में वापसी हो गई, जिसका सबको इंतजार था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद बताया कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस मैच में खेल रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 02, 2025, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिसे समझा खोटा सिक्का, उसने ही तोड़ दी कंगारुओं की कमर, बुमराह की आंखों के सामने ले उड़ा 3 विकेट

India vs Australia 3rd T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में आखिरकार उस खिलाड़ी की टीम इंडिया में वापसी हो गई, जिसका सबको इंतजार था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद बताया कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस मैच में खेल रहे हैं. टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को लगातार बाहर रखे जाने पर सवाल उठ रहे थे. सोशल मीडिया पर कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों का मजाक उड़ाया जा रहा था.

आखिरकार मिल गया मौका

अर्शदीप को आखिरकर लंबे समय तक इंतजार करने के बाद प्लेइंग-11 में शामिल कर ही लिया गया. तेज गेंदबाज हर्षित राणा को बाहर किया गया. हर्षित ने प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन उन्हें लगातार मौके दिए जा रहे थे. इस कारम फैंस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था. अब टीम ने सीरीज के अहम मुकाबले में अपने नंबर-1 गेंदबाज को वापस बुला लिया. अर्शदीप ने भी निराश नहीं किया और यह दिखा दिया कि वह क्यों टी20 इंटरनेशनल में देश के शीर्ष गेंदबाज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​भारत के 2 बदनसीब क्रिकेटर... आखिरी वनडे में लिया 5 विकेट, फिर कभी नहीं मिली प्लेइंग-11 में एंट्री

पहले ही ओवर में हेड को किया आउट

अर्शदीप ने मैच के पहले ही ओवर में टीम इंडिया को सफलता दिला दी. उन्होंने खूंखार बल्लेबज ट्रैविस हेड का शिकार कर लिया. हेड 4 गेंद पर 6 रन बनाकर सूर्यकुमार को कैच दे बैठे. इसके बाद अर्शदीप ने अपने दूसरे ओवर में जोश इंग्लिश को अक्षर पटेल को हाथों कैच कराया. इंग्लिश 7 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हुए. अर्शदीप इसके बाद जब डेथ ओवरों में गेंदबाजी के लिए आए तो उनके सामने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस थे.

अर्शदीप ने दिया करारा जवाब

स्टोइनिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे. अर्शदीप ने उनका शिकार कर लिया. उन्हें रिंकू सिंह के हाथों कैच कराया. रिंकू इस मैच की प्लेइंग-11 में नहीं थे. उन्हें किसी अन्य खिलाड़ी की जगह फील्डिंग के लिए उतारा गया था. अर्शदीप ने अपने 4 ओवरों में 3 विकेट लेकर आलोचकों को करारा जवाब दिया. इसके अलावा उन्होंने टीम मैनेजमेंट को भी इशारों-इशारों में बता दिया कि वह टीम को प्रमुख गेंदबाज हैं और उन्हें प्लेइंग-11 में रखना चाहिए.

ये भी पढ़ें: राजनीति का शिकार हुआ ये स्टार खिलाड़ी? ओपनिंग से नंबर-5 पर आते-आते टीम से ही हो गया बाहर

डेविड और स्टोइनिस की तूफानी पारियां

ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 186 रन बनाए. टिम डेविड ने 38 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 5 छक्के निकले. स्टोइनिस ने 39 गेंदों पर 64 रनों का योगदान दिया. मैथ्यू शॉर्ट ने 15 गेंद पर 26 रन बनाए. भारत के लिए अर्शदीप के अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट झटके. शिवम दुबे को एक सफलता मिली. जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में 26 रन दिए. वह एक भी विकेट नहीं ले पाए.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs Australia

Trending news

बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
bengaluru news
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
andhra pradesh news in hindi
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
india israel deal
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट