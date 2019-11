विराट के बाद अब गौतम गंभीर के नाम हुआ अरुण जेटली स्टेडियम का एक स्टैंड

नई दिल्ली: दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) नेअरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के नाम पर स्टैंड का अनावरण किया. गंभीर ने दो साल पहली ही रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट (Ranji Trophy) का फाइनल मुकाबला खेलने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी.

दिल्ली के लिए ही खेलते रहे थे गंभीर

अपने करियर में गंभीर ने दिल्ली के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेला. जबकि आईपीएल में वे शुरू में कोलकाता के लिए क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन अंत में वे दिल्ली की टीम से जुड़ गए थे. संन्यास लेने के बाद से क्रिकेट में कॉमेंट्री कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में राजनीति में प्रवेश किया और इसी साल वे भाजपा के प्रत्याशी बन पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के सांसद बने हैं.

यह भी पढ़ें: ICC Test Ranking: मयंक को पहली बार टॉप 10 में मिली जगह, विराट पहुंचे स्मिथ के करीब

जेटली को पिता तुल्य बताया

गंभीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, "अरुण जेटली मेरे लिए पिता तुल्य थे और 'अरुण जेटली स्टेडियम' में मेरे नाम पर स्टैंड होना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है. मैं एपेक्स काउंसिल, अपने फैन्स, दोस्तों और परिजनों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया."

Arun Jaitley Ji was like a father figure to me and it is a matter of great pride and pleasure to have a stand built in my name at the "Arun Jaitley Stadium". I thank the apex council, my fans, friends, and family who supported me at every step. pic.twitter.com/HcWilZlrho

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 26, 2019