प्रैक्टिस मैच के दौरान स्टार बॉलर को लगी चोट... व्हीलचेयर पर ले जाना पड़ा बाहर, वर्ल्ड कप से पहले भारतीय खेमे में टेंशन!

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:59 PM IST
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम 30 सितंबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों में जुटी हुई है. टूर्नामेंट से चंद दिन पहले प्रैक्टिस के दौरान एक खिलाड़ी के चोटिल होने से भारतीय खेमे में टेंशन बढ़ गई है. दरअसल, तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी चोटिल हो गई हैं. उनके बाएं घुटने में चोट लगी है. चोट की गंभीरता का पता फिलहाल नहीं चल सका है.

व्हीलचेयर पर ले जाना पड़ा बाहर 

बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1 मैदान पर इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे मैच में अरुंधति चोटिल हुईं. मैच के 13वें ओवर में इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हीथर नाइट ने अरुंधति की गेंद पर एक शक्तिशाली शॉट लगाया. बल्ले से लगने के बाद गेंद हवा में थी. फॉलो थ्रू में उसे पकड़ने की कोशिश में अरुंधति अपना घुटना इंजर्ड करा बैठीं. गेंद सीधी उनके बाएं घुटने में लगी. चोट की वजह से वह जमीन पर गिर पड़ीं. मेडिकल स्टाफ व्हीलचेयर की सहायता से उन्हें फील्ड से बाहर ले गए.

कितनी गंभीर है चोट?

अरुंधति की चोट की गंभीरता की पुष्टि अभी बाकी है. चोट की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के पहले मैच में वह खेल पाएंगी या नहीं. अगर अरुंधति चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर होती हैं, तो तेज गेंदबाज सयाली सतघरे को मौका मिल सकता है. फिलहाल, वह रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में हैं.

इससे पहले, भारतीय टीम को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए विशाखापत्तनम में लगे शिविर में यास्तिका भाटिया के रूप में बड़ा झटका लगा था. अभ्यास के दौरान बाएं घुटने में चोट की वजह से वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं थी. उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज उमा छेत्री को चुना गया था. 

भारत को खिताब का इंतजार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब तक कोई भी आईसीसी खिताब नहीं जीत पाई है. वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में हो रहा है. भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में हुई वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था. टीम के प्रदर्शन ने वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने की उम्मीद जगाई है, लेकिन इंजरी की बढ़ती समस्या ने टीम की परेशानी को बढ़ा दिया है.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Arundhati ReddyIndian Womens cricket teamWomens World Cup 2025

