Advertisement
trendingNow13113102
Hindi Newsक्रिकेटजूते को चिपकाना ना पड़े इसलिए... जिम्बाब्वे के स्टार क्रिकेटर ने रोते हुए क्यों लगाई ये गुहार? VIRAL हुआ पुराना पोस्ट

जूते को चिपकाना ना पड़े इसलिए... जिम्बाब्वे के स्टार क्रिकेटर ने रोते हुए क्यों लगाई ये गुहार? VIRAL हुआ पुराना पोस्ट

Zimbabwe Qualify in Super-8 T20 World Cup 2026: समय की एक खास बात होती है... ये बदलता जरूर है. जिस टीम ने पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया था, उसने अबकी बार सुपर-8 तक का रास्ता तय कर लिया है. हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे की, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जूते को चिपकाना ना पड़े इसलिए... जिम्बाब्वे के स्टार क्रिकेटर ने रोते हुए क्यों लगाई ये गुहार? VIRAL हुआ पुराना पोस्ट

Zimbabwe Qualify in Super-8 T20 World Cup 2026: समय की एक खास बात होती है... ये बदलता जरूर है. जिस टीम ने पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया था, उसने अबकी बार सुपर-8 तक का रास्ता तय कर लिया है. हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे की, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली है. मंगलवार को जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया और इसके साथ ही जिम्बाब्वे ने सुपर-8 में जगह बना ली. वहीं, 2021 की टी20 विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सफर ग्रुप स्टेज के बाद समाप्त हो गया.

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के लिए शर्मसार होने से लेकर इतिहास रचने का सफर आसान नहीं रहा है. इस सफर में कई चुनौतियां आई हैं. आलम ये था कि पैसे और स्पॉन्सरशिप के लिए वो तड़प रहे थे, लेकिन कोई भाव नहीं दे रहा था. तब जिम्बाब्वे के स्टार खिलाड़ी रयान बर्ल ने फटे जूते की तस्वीर शेयर करते हुए भावुक पोस्ट किया था.

जब जूते के लिए तड़पे थे जिम्बाब्वे के क्रिकेटर

Add Zee News as a Preferred Source

ये कहानी 4 साल पुरानी है. जब जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर रयान बर्ल ने सोशल मीडिया के जरिए इमोशनल गुहार लगाई थी. उस समय जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी. क्रिकेट जगत में वो पहचान खो चुके थे और उन्हें स्पॉन्सरशिप देने वाला भी कोई नहीं था. 22 मई, 2021 को रयान बर्ल से रहा नहीं गया और उन्होंने ट्विटर (अब एक्स) पर लिखा, ''क्या हमें कोई प्रायोजक मिल सकता है ताकि हमें हर सीरीज के बाद अपने जूतों को दोबारा चिपकाना न पड़े?''

अब बदली जिम्बाब्वे की किस्मत

जैसा कि हमने पहले ही इसका जिक्र किया कि समय की खास बात होती है, वो बदलता जरूर है. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करने के दाग को जिम्बाब्वे ने धो दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने दिग्गज टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर-8 में अपनी जगह पक्की की. सिकंदर रजा की अगुवाई वाली टीम के लिए ये बड़ी उपलब्धि है. देखना दिलचस्प होगा कि सुपर-8 में जिम्बाब्वे कैसा प्रदर्शन करता है.

सुपर-8 में एंट्री के बाद सिकंदर रजा ने क्या कहा?

सुपर-8 में एंट्री के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा कि सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करने से हमारे अंतिम लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन हमें अभी और भी कई लक्ष्य हासिल करने हैं और हर कोई एक अंडरडॉग की कहानी पसंद करता है, है ना? बता दें कि 21 फरवरी से शुरू होने वाले सुपर-8 स्टेज में जिम्बाब्वे का सामना भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज से होगा.

ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया बाहर, सुपर-8 में 7 सीट कन्फर्म, एक और कौन? क्या फिर होगा भारत-पाक का आमना-सामना, पूरी जानकारी

सुपर-8 में जिम्बाब्वे के मुकाबले कब और किससे?

तारीख मुकाबला समय (IST) स्थान
23 फरवरी, 2026 बनाम वेस्टइंडीज शाम 7:00 बजे मुंबई
26 फरवरी, 2026 बनाम भारत शाम 7:00 बजे चेन्नई
1 मार्च, 2026 बनाम दक्षिण अफ्रीका दोपहर 3:00 बजे दिल्ली
About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Zimbabwe Cricket Team

Trending news

'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
PM Modi
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
Supreme Court
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
Telangana robbery
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
hate speech petition
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
Assam elections
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
Great Nicobar project okays
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
Gurjeet Singh Aujla
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
Imran Khan
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
Union Health Minister
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...