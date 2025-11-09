ऑस्ट्रेलिया का घमंड या कुछ और.. अफगानिस्तान टीम की नजरअंदाजगी पर भड़के चीफ सेलेक्टर

ACB: ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया में सबसे दमदार टीमों में शुमार रही है. फॉर्मेट कोई भी हो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिलता ही है. बात चाहे मेंस क्रिकेट की करें या ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की, दोनों में ऑस्ट्रेलिया का दम देखने को मिलता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दम का घमंड अफगानिस्तान के चीफ सेलेक्टर को खटक गया है.
ACB: ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया में सबसे दमदार टीमों में शुमार रही है. फॉर्मेट कोई भी हो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिलता ही है. बात चाहे मेंस क्रिकेट की करें या ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की, दोनों में ऑस्ट्रेलिया का दम देखने को मिलता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दम का घमंड अफगानिस्तान के चीफ सेलेक्टर को खटक गया है. उन्होंने कंगारू टीम मैनेजमेंट की डंके की चोट पर आलोचना कर दी है. वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को द्विपक्षीय सीरीज के लिए नजरअंदाज कर दिया.
असदुल्ला खान का चढ़ा पारा
असदुल्लाह खान ने कहा, 'हमारी महिला क्रिकेट टीम ने हाल के वर्षों में कोई मैच नहीं खेला है और इसे समय में स्थान दिया है. लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्रिकेट बोर्ड राजनीति से जुड़ रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि यह जेंटलमैन गेम के लिए अच्छा संकेत है. हमें आईसीसी की फुल-में-स्टेटस चैरिटी के तौर पर नहीं मिला. हमने इसे अपने प्रदर्शन और विश्वसनीयता से कमाया है.'
चीफ सेलेक्टर ने बताई टीम की खूबियां
उन्होंने आगे कहा, 'हमारा स्पिन टूर दुनिया में सबसे अच्छा है और हमारा विनिंग परसेंटेज भी शानदार है. अगर इन सबके बावजूद कुछ देश हमारे क्रिकेट का राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो यह एक महान टीम को नीचे गिराने जैसा है. जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से क्रिकेट के साथ व्यवहार कर रहे हैं. इसमें कल्चरल फैक्टर शामिल हैं और देशों ने अभी तक कुछ बदलावों को स्वीकार नहीं किया है. लेकिन इस वजह से हमारे साथ जुड़ने से मना करने से उनके मेंस क्रिकेट को भी नुकसान होगा.'
BCCI से अच्छा रिस्पॉन्स
उन्होंने कहा, 'हम उन सभी प्रतियोगिताओं के टूर्नामेंट में हैं जो हमारे साथ टूर्नामेंट के फाइनल में बने हुए हैं, खासकर भारत में. बीसीसीआई ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, न सिर्फ हमें ग्राउंड डेक पर बल्कि आईपीएल के टूर्नामेंट में भी, जहां हमारे आठ खिलाड़ी दुनिया के सबसे अच्छे लीग में खिलाड़ी हैं. मैं राशिद खान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतने कम मैचों में एक मजबूत टीम बनाने का क्रेडिट दूंगा. हमारी ओपनिंग जोड़ी सेटल है, मिडिल ऑर्डर बेहतर हो रहा है और हमारे स्पिन और पेस अटैक दुनिया के सबसे अच्छे अटैक्स में से हैं. हमें सच में विश्वास है कि हम (T20) वर्ल्ड कप जीत सकते हैं.'