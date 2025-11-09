Advertisement
trendingNow12995336
Hindi Newsक्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया का घमंड या कुछ और.. अफगानिस्तान टीम की नजरअंदाजगी पर भड़के चीफ सेलेक्टर

ACB: ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया में सबसे दमदार टीमों में शुमार रही है. फॉर्मेट कोई भी हो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिलता ही है. बात चाहे मेंस क्रिकेट की करें या ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की, दोनों में ऑस्ट्रेलिया का दम देखने को मिलता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दम का घमंड अफगानिस्तान के चीफ सेलेक्टर को खटक गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 09, 2025, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Australia Team
Australia Team

ACB: ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया में सबसे दमदार टीमों में शुमार रही है. फॉर्मेट कोई भी हो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिलता ही है. बात चाहे मेंस क्रिकेट की करें या ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की, दोनों में ऑस्ट्रेलिया का दम देखने को मिलता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दम का घमंड अफगानिस्तान के चीफ सेलेक्टर को खटक गया है. उन्होंने कंगारू टीम मैनेजमेंट की डंके की चोट पर आलोचना कर दी है. वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को द्विपक्षीय सीरीज के लिए नजरअंदाज कर दिया. 

असदुल्ला खान का चढ़ा पारा

असदुल्लाह खान ने कहा, 'हमारी महिला क्रिकेट टीम ने हाल के वर्षों में कोई मैच नहीं खेला है और इसे समय में स्थान दिया है. लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्रिकेट बोर्ड राजनीति से जुड़ रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि यह जेंटलमैन गेम के लिए अच्छा संकेत है. हमें आईसीसी की फुल-में-स्टेटस चैरिटी के तौर पर नहीं मिला. हमने इसे अपने प्रदर्शन और विश्वसनीयता से कमाया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

चीफ सेलेक्टर ने बताई टीम की खूबियां

उन्होंने आगे कहा, 'हमारा स्पिन टूर दुनिया में सबसे अच्छा है और हमारा विनिंग परसेंटेज भी शानदार है. अगर इन सबके बावजूद कुछ देश हमारे क्रिकेट का राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो यह एक महान टीम को नीचे गिराने जैसा है. जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से क्रिकेट के साथ व्यवहार कर रहे हैं. इसमें कल्चरल फैक्टर शामिल हैं और देशों ने अभी तक कुछ बदलावों को स्वीकार नहीं किया है. लेकिन इस वजह से हमारे साथ जुड़ने से मना करने से उनके मेंस क्रिकेट को भी नुकसान होगा.'

ये भी पढे़ं.. कोई नहीं स्वीकार करेगा... पूर्व अफगान क्रिकेटर ने पाकिस्तान पर बोला हमला, क्यों लिया गंभीर का नाम?

BCCI से अच्छा रिस्पॉन्स

उन्होंने कहा, 'हम उन सभी प्रतियोगिताओं के टूर्नामेंट में हैं जो हमारे साथ टूर्नामेंट के फाइनल में बने हुए हैं, खासकर भारत में. बीसीसीआई ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, न सिर्फ हमें ग्राउंड डेक पर बल्कि आईपीएल के टूर्नामेंट में भी, जहां हमारे आठ खिलाड़ी दुनिया के सबसे अच्छे लीग में खिलाड़ी हैं. मैं राशिद खान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतने कम मैचों में एक मजबूत टीम बनाने का क्रेडिट दूंगा. हमारी ओपनिंग जोड़ी सेटल है, मिडिल ऑर्डर बेहतर हो रहा है और हमारे स्पिन और पेस अटैक दुनिया के सबसे अच्छे अटैक्स में से हैं. हमें सच में विश्वास है कि हम (T20) वर्ल्ड कप जीत सकते हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket australia

Trending news

सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Bihar Assembly Elections 2025
सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Maharashtra: जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो गुटों में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात
Maharashtra
Maharashtra: जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो गुटों में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
Modi government
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
CDS Anil Chauhan
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
india russia news in hindi
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
parliament news in hindi
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
AAP MLA
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
Shashi Tharoor
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना