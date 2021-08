पत्नी और 5 बच्चे होने के बावजूद इस खिलाड़ी ने की दूसरी सगाई, खेल चुका है World Cup

नई दिल्ली: क्रिकेटर्स अपनी पर्सनल लाइफ के चलते लगातार चर्चाओं का विषय रहते हैं. कई क्रिकेटर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी की है. लेकिन दुनिया का एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने एक पत्नी होने के साथ-साथ दूसरी पत्नी से शादी करने का फैसला किया. अपनी इस रिपोर्ट में आज हम आपको उसी खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं.

अफगानिस्तान (Afghanistan) की क्रिकेट टीम के कप्तान असगर अफगान (Asghar Afghan) ने क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है. लेकिन ये खिलाड़ी अपनी दूसरी सगाई के बाद से लगातार चर्चा में है. बता दें कि असगर बहुत जल्द दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि असगर पहले भी शादी कर चुके हैं और उनके 5 बच्चे भी हैं. जिनमें से एक लड़का है.

असगर अफगान (Asghar Afghan) ने पिछले साल नवंबर में अपनी होने वाली दूसरी पत्नी से सगाई की थी. इस बात की जानकारी अफगानिस्तान के ही एक पत्रकार ने ट्वीट के जरिए दी. उन्होंने लिखा, 'अफगानिस्तान के कप्तान असगर अफगान ने अपनी जिंदगी में दूसरी बार सगाई की. उनकी पहली पत्नी से उनके पास 5 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का है. दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं कप्तान.'

— M.ibrahim Momand (@IbrahimReporter) November 11, 2020