Advertisement
trendingNow13030069
Hindi Newsक्रिकेट

Ashes: 1 लाख लोगों ने देखा मैच... फिर भी करोड़ों का नुकसान, क्रिकेट बोर्ड का छलका दर्द, कौन कसूरवार?

  एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है. एक महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस बड़ी टेस्ट सीरीज का आगाज होमग्राउंड पर कंगारू टीम ने जीत से किया. उसने इंग्लैंड को हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ashes: 1 लाख लोगों ने देखा मैच... फिर भी करोड़ों का नुकसान, क्रिकेट बोर्ड का छलका दर्द, कौन कसूरवार?

Ashes Australia vs England:  एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है. एक महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस बड़ी टेस्ट सीरीज का आगाज होमग्राउंड पर कंगारू टीम ने जीत से किया. उसने इंग्लैंड को हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. यह मुकाबला पर्थ में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया ने अपना वर्चस्व दिखाया. उसे जीत तो मिल गई, लेकिन उसके क्रिकेट बोर्ड को बड़ा नुकसान हो गया. मुकाबले के करीब दो हफ्ते बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एक बयान आया, जिसने सनसनी मचा दी.

'पर्थ टेस्ट में हुआ नुकसान'

पर्थ में खेला गया मुकाबला दो दिन में ही समाप्त हो गया था. इससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था. इसकी पुष्टि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने की है. टॉड ग्रीनबर्ग ने 'एसईएन' से बात करते हुए कहा, ''निश्चित रूप से आप मैच का परिणाम अपने पक्ष में चाहते हैं, लेकिन पर्थ टेस्ट मैच के दो दिन में समाप्त होने से हमें नुकसान हुआ. हमारे मुनाफे में भारी कमी आई. तीसरे और चौथे दिन होने वाली कमाई नहीं हुई. इस बात का मुझे दुख और अफसोस है. हमें करोड़ों रुपये वापस करने पड़े.''

Add Zee News as a Preferred Source

रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे थे फैंस

ग्रीनबर्ग ने कहा कि हालांकि इस बात से मैं खुश हूं कि पहले दो दिन रिकॉर्ड संख्या में लोग आए. पहले दिन 51,531, फिर दूसरे दिन 49,983 लोग आए. कुल 101,514 लोगों की यह रिकॉर्ड संख्या थी. पिछले साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में हुए टेस्ट को देखने के लिए कुल 96,463 लोग पहुंचे थे. वह टेस्ट 4 दिन चला था और टीम इंडिया जीती थी. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पर्थ टेस्ट 1888 के बाद गेंदों के हिसाब से सबसे छोटा टेस्ट था. इस टेस्ट में सिर्फ 847 गेंदें फेंकी गईं.

ये भी पढ़ें: वनडे में फिनिशर के लिए तरस रही टीम इंडिया, ये 5 खूंखार बल्लेबाज सेलेक्शन के दावेदार, छक्कों में करते हैं डील

मैच में क्या-क्या हुआ था?

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था और पहली पारी में 172 रन पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में 132 रन पर सिमट गई थी. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में भी निराशाजनक बल्लेबाजी की और महज 132 रन पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य मिला था. ट्रेविस हेड के 83 गेंद पर बनाए 123 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Ashes

Trending news

भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
Foreign relations
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
white collar terror module
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
Vladimir Putin
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
russian hindu mla
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
IndiGo
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Parliament video
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग