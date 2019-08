Ashes 2019: अंपायर विल्सन ने फैसला देने में कर दी बड़ी गलतियां, ट्विटर पर हुए जमकर ट्रोल

नई दिल्ली: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले एशेज टेस्ट मैच के दौरान जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की चारों तरफ चर्चा हुई तो वहीं अंपायर जोएल विल्सन (Joel Wilson) भी अपनी गलतियों के कारण सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए. विल्सन ने मैच के दौरान पांचवें दिन दो बड़ी गलतियां की. उन्होंने इंग्लैंड के जो रूट (Joe Root) को पगबाधा आउट करार दिया. बल्लेबाज ने दोनों ही मौकों पर रिव्यू लिया और दोनों बार फैसला उसके पक्ष में हुआ.

पहले टेस्ट में कुछ मिलाकर अंपायरिंग के दौरान 15 गलतियां हुईं, इसमें से अकेले 10 विल्सन ने कीं.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ट्विटर पर लिखा, "जब जोएल विल्सन आपको आउट दें, आप रिव्यू जरूर लीजिए."

When Joel Wilson gives you OUT .. You just review it .. #Fact #Ashes — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 5, 2019

We can only conclude Joel Wilson gave that out because he was a bit bored. Not even close #Ashes19 — Daniel Brettig (@danbrettig) August 4, 2019

Umpire Joel Wilson is having a shocker in the current Ashes test. Here's his Wikipedia entry as of just now pic.twitter.com/mUrHduqynY — Stuart Helmer (@stuarthelmer) August 5, 2019

Joel Wilson when it's been a long week and he wants to go home pic.twitter.com/i0sOKf4nj4 — James (@_JamesPoole) August 5, 2019

Joel Wilson driving to Edgbaston this morning #Ashes pic.twitter.com/VaERv10LKw — ODDSbible (@ODDSbible) August 5, 2019

एक फैन ने लिखा, "हम केवल इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जोएल विल्सन ने आउट दिया क्योंकि वह थोड़ा ऊब गए थे."

@SussexCricketLg panel umpires, do stick with it, work hard and you can one day be an elite umpire like Joel Wilson. pic.twitter.com/cAj621IMA2 — sussexcricketbadger (@scbadger) August 5, 2019

नाथन लॉयन (49/6) और पैट कमिंस (32/4) की घातक गेंदबाजी के दम पर आस्ट्रेलिया ने एजबेस्ट क्रिकेट मैदान में खेले गए एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को मेजबान इंग्लैंड को 251 रनों से करारी शिकस्त देकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 398 रन बनाने थे, लेकिन मेजबान टीम अपनी खराब बल्लेबाजी के कारण 52.3 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई. इस मैदान पर आस्ट्रेलिया की 2001 के बाद से यह पहली जीत है. एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 14 अगस्त से लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा.