Hindi Newsक्रिकेटAUS vs ENG 4th Test: 2025 में लगाया रनों का अंबार, अब 7 रन बनाते ही बड़ा कारनामा कर देंगे हैरी ब्रूक, मेलबर्न में रचेंगे इतिहास?

AUS vs ENG 4th Test: 2025 में लगाया रनों का अंबार, अब 7 रन बनाते ही बड़ा कारनामा कर देंगे हैरी ब्रूक, मेलबर्न में रचेंगे इतिहास?

Harry Brook: साल 2025 में हैरी ब्रूक ने 9 टेस्ट मैचों में 44.50 के औसत से 712 रन बनाए हैं, जिनमें दो शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. अब यह खिलाड़ी 7 रन बनाते ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:58 AM IST
Harry Brook
Harry Brook

Harry Brook: इन दिनों एशेज सीरीज 2025-26 की धूम है. तीन टेस्ट हो चुके हैं. इंग्लैंड 0-3 से पिछड़ चुकी है. अब चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होगा, जो इंग्लैंड के लिए इज्जत बचाने वाला होगा. इस मुकाबले में इंग्लैंड टेस्ट टीम के उपकप्तान हैरी ब्रूक इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. वह 7 रन बनाते ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. ब्रूक ने साल 2025 में रनों का अंबार लगाया है और अब 7 रन बनाते ही वह एक खास क्लब को ज्वाइन करेंगे.

दरअसल, हैरी ब्रूक इंग्लैंड के लिए टेस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन सकते हैं. 26 साल के ब्रूक 33 टेस्ट की 56 पारियों में 2,993 रन बना चुके हैं. 7 रन बनाते ही वह 3000 रनों का आंकड़ा छू लेंगे. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खराब प्रदर्शन के बावजूद, टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 54.41 है.

किसके नाम है सबसे तेज 3000 टेस्ट रन का रिकॉर्ड

सबसे तेज 3000 टेस्ट रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिग्गज डॉन ब्रैडमैन के नाम है, जिन्होंने 1933 में सिर्फ 33 पारियों (23 टेस्ट) में यह कारनामा किया था. वहीं इंग्लैंड के लिए पहला नाम हर्बर्ट सटक्लिफ का है, जिन्होंने 1930 में 52 पारियों (33 टेस्ट) में यह उपलब्धि हासिल की थी. फिर डेनिस कॉम्पटन ने जून 1949 में 34 टेस्ट की 57 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था. अब ब्रूक 57 पारियों के साथ डेनिस कॉम्पटन की बराबरी करेंगे.

6 पारियों में ब्रूक बना पाए सिर्फ 173 रन

एशेज सीरीज 2025-26 में हैरी ब्रूक कुछ खास नहीं कर पाए हैं. छह पारियों में उन्होंने 173 रन बनाए हैं, जिसमें पर्थ में लगाया गया उनका एकमात्र अर्धशतक भी शामिल है. अब देखना होगा कि बचे हुए दो टेस्ट में ब्रूक कैसा प्रदर्शन करते हैं.

इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज

  • हर्बर्ट सटक्लिफ- 52 पारी
  • डेनिस कॉम्पटन- 57 पारी
  • जैक हॉब्स- 60 पारी

चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11

जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

