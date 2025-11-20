Advertisement
trendingNow13011434
Hindi Newsक्रिकेट

Ashes Live Streaming in India: भारत में यहां लाइव देख पाएंगे एशेज 2025-26 के सभी मैच, कितने बजे शुरू होंगे मुकाबले?

Ashes 2025-26 Live Streaming in India: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की  प्रतिष्ठित टेस्ट राइवलरी एशेज का आगाज 21 नवंबर से होने जा रहा है. पहले मैच की तैयारी पूरी है. पर्थ के यह सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज के मुकाबले भारत में देखने के लिए क्या करना होगा? आइए डिटेल में जान लेते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 20, 2025, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ashes 2025-26 Live Streaming in India
Ashes 2025-26 Live Streaming in India

Ashes 2025-26 Live Streaming in India: दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित टेस्ट राइवलरी एशेज को लेकर माहौल गर्म है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली ये 'लड़ाई' फैंस को अपने रोमांच में डुबोने के लिए तैयार है. इस बार की एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है. पूरी दुनिया में फेमस इस सीरीज पर भारतीय फैंस की भी खास नजर रहती है. पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है. अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में यह मुकाबला किस समय और कहां लाइव देख पाएंगे, तो हम आपके सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं.

पर्थ से शुरू होगी एशेज 2025-26 की लड़ाई

एशेज सीरीज 2025-26 का पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों देशों के स्क्वाड पहले ही सामने आ चुकते हैं. ऑस्ट्रेलिया को प्लेइंग 11 भी जारी कर चुकी है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस सीरीज में अपना पूरा दमखम झोंकने वाले हैं, क्योंकि एशेज हारना उनके क्रिकेट इतिहास में एक गहरी चोट माना जाता है.

एशेज में अब तक 345 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा सफलता मिली है. ऑस्ट्रेलिया ने142 जीत हासिल कीं, जबकि इंग्लैंड ने 110 मैच जीते. बाकी मुकाबले ड्रॉ रहे. इस बार यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, जिसमें कुल 5 टेस्ट होते हैं. ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का रिकॉर्डखराब रहा है. यहां खेले गए 172 टेस्ट में इंग्लैंड को सिर्फ 56 बार जीत मिली है और 90 बार हार का सामना करना पड़ा है. यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

आखिरी 3 एशेज सीरीज का नतीजा

आखिरी बार ये सीरीज 2023 में इंग्लैंड की सरजमीं पर हुई थी. जो 2-2 से बराबरी पर रही थी. उससे पहले 2021-22 में यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसे कंगारू टीम ने 4-0 से अपने नाम किया था. इससे पहले साल 2019 में यह सीरीज इंग्लैंड में हुई थी, जो 2-2 से ड्रॉ रही थी. ये आंकडे़ बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एशेज में ज्यादा मजबूत नजर आया है.

भारत में कितने बजे देख पाएंगे एशेज के मैच?

एशेज सीरीज का मजा भारत में भी लिया जा सकता है. भारतीय समय के अनुसार, पर्थ में पहला मैच सुबह 7:50 बजे से होगा. दूसरा टेस्ट सुबह 9:10 बजे शुरू होगा. तीसरा मुकाबला सुबह 9:30 बजे से होगा. चौथा टेस्ट शाम 5:30 बजे से शुरू होगा, जबि सीरीज का आखिरी मुकाबला शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में एशेज सीरीज 2025-26 का लाइव प्रसारण कहां उपलब्ध होगा?

भारत में एशेज सीरीज 2025-26 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. मोबाइल और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए डिज्नी+ हॉटस्टार उपलब्ध रहेगा.

एशेज 2025-26 पूरा शेड्यूल

पहला टेस्ट- 21-25 नवंबर- पर्थ

दूसरा टेस्ट- 4-8 दिसंबर- ब्रिस्बेन (डेलाइट/नाइट)

तीसरा टेस्ट-17-21 दिसंबर- एडिलेड

चौथा टेस्ट- 26-30 दिसंबर- मेलबर्न

पांचवां टेस्ट- 4-8 जनवरी- सिडनी

ये भी पढ़ें: Asia Cup Rising Stars 2025: बन गया गजब समीकरण, अगर ऐसा हुआ तो IND vs PAK के बीच फिर होगा Final, नोट कर लीजिए तारीख

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Ashes 2025-26Aus vs Eng

Trending news

'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
Jammu
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
india china war 1962
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
Sri Guru Tegh Bahadur
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
Maharashtra news
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?