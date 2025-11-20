Ashes Live Streaming in India: भारत में यहां लाइव देख पाएंगे एशेज 2025-26 के सभी मैच, कितने बजे शुरू होंगे मुकाबले?

Ashes 2025-26 Live Streaming in India: दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित टेस्ट राइवलरी एशेज को लेकर माहौल गर्म है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली ये 'लड़ाई' फैंस को अपने रोमांच में डुबोने के लिए तैयार है. इस बार की एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है. पूरी दुनिया में फेमस इस सीरीज पर भारतीय फैंस की भी खास नजर रहती है. पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है. अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में यह मुकाबला किस समय और कहां लाइव देख पाएंगे, तो हम आपके सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं.

पर्थ से शुरू होगी एशेज 2025-26 की लड़ाई

एशेज सीरीज 2025-26 का पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों देशों के स्क्वाड पहले ही सामने आ चुकते हैं. ऑस्ट्रेलिया को प्लेइंग 11 भी जारी कर चुकी है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस सीरीज में अपना पूरा दमखम झोंकने वाले हैं, क्योंकि एशेज हारना उनके क्रिकेट इतिहास में एक गहरी चोट माना जाता है.

एशेज में अब तक 345 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा सफलता मिली है. ऑस्ट्रेलिया ने142 जीत हासिल कीं, जबकि इंग्लैंड ने 110 मैच जीते. बाकी मुकाबले ड्रॉ रहे. इस बार यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, जिसमें कुल 5 टेस्ट होते हैं. ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का रिकॉर्डखराब रहा है. यहां खेले गए 172 टेस्ट में इंग्लैंड को सिर्फ 56 बार जीत मिली है और 90 बार हार का सामना करना पड़ा है. यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी माना जा रहा है.

आखिरी 3 एशेज सीरीज का नतीजा

आखिरी बार ये सीरीज 2023 में इंग्लैंड की सरजमीं पर हुई थी. जो 2-2 से बराबरी पर रही थी. उससे पहले 2021-22 में यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसे कंगारू टीम ने 4-0 से अपने नाम किया था. इससे पहले साल 2019 में यह सीरीज इंग्लैंड में हुई थी, जो 2-2 से ड्रॉ रही थी. ये आंकडे़ बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एशेज में ज्यादा मजबूत नजर आया है.

भारत में कितने बजे देख पाएंगे एशेज के मैच?

एशेज सीरीज का मजा भारत में भी लिया जा सकता है. भारतीय समय के अनुसार, पर्थ में पहला मैच सुबह 7:50 बजे से होगा. दूसरा टेस्ट सुबह 9:10 बजे शुरू होगा. तीसरा मुकाबला सुबह 9:30 बजे से होगा. चौथा टेस्ट शाम 5:30 बजे से शुरू होगा, जबि सीरीज का आखिरी मुकाबला शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में एशेज सीरीज 2025-26 का लाइव प्रसारण कहां उपलब्ध होगा?

भारत में एशेज सीरीज 2025-26 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. मोबाइल और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए डिज्नी+ हॉटस्टार उपलब्ध रहेगा.

एशेज 2025-26 पूरा शेड्यूल

पहला टेस्ट- 21-25 नवंबर- पर्थ

दूसरा टेस्ट- 4-8 दिसंबर- ब्रिस्बेन (डेलाइट/नाइट)

तीसरा टेस्ट-17-21 दिसंबर- एडिलेड

चौथा टेस्ट- 26-30 दिसंबर- मेलबर्न

पांचवां टेस्ट- 4-8 जनवरी- सिडनी

