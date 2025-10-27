Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हो गया ये मैच विनर

Australia vs England, Pat Cummins: इस बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर एशेज सीरीज होना है. कुल 5 टेस्ट खेले जाएंगे. इस सीरीज से पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को जिस बात का डर था वही हुआ. उसका एक मैच विनर पहला टेस्ट नहीं खेल पाएगा. यह खबर कंगारू टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.
Trending Photos
Australia vs England, Perth Test: 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज का आगाज होना है, लेकिन इस फेमस सीरीज से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक मैच विनर पहला मुकाबला नहीं खेल पाएगा. वो बैक इंजरी के चलते बाहर हो गया है. ये मैच विनर कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस हैं, जिन्हें पीठ की चोट ने परेशान कर रखा है और वो इससे अब तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं.
पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले एशेज के पहले टेस्ट में अब स्टीव स्मिथ कप्तानी करते नजर आएंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने ऑफिशियली बनाय में यह जानकारी दी है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि पैट कमिंस ने दौड़ना शुरू कर दिया है, मगर अभी तक गेंदबाजी का अभ्यास शुरू नहीं किया. 2021 के बाद जब-जब कमिंस चोटिल हुए तब-तब स्टीव स्मिथ ने कप्तानी की. उन्होंने अपनी कप्तानी में 6 में से 5 मैच जीते हैं. इसमें 2021-22 एशेज में मिली एक जीत भी शामिल है.
एशेज सीरीज के शुरू होने में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है. कमिंस को गेंदबाजी शुरू करने में अभी कम से कम 4 हफ्ते का वक्त और लगेगा. ये जानकारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में दी है. अब माना जा रहा है कि दूसरे टेस्ट में कमिंस की वापसी हो सकती है. कमिंस के बाहर होने के बाद प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड नजर आ सकते हैं.
Australia has announced who will replace Pat Cummins as skipper for the first #Ashes Test: https://t.co/MaYUf4a6gM pic.twitter.com/dmRk2Nm0Xo
— cricket.com.au (@cricketcomau) October 26, 2025
माना जा रहा है कि पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा अगले हफ्ते शेफ़ील्ड शील्ड मैचों के तीसरे दौर के बाद की जाएगी. इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड सोमवार को कैनबरा में मीडिया से बात करेंगे.
एशेज सीरीज 2025-26 का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में होगा, जो 21 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला गाबा में 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा, यह डे नाइट मैच होगा. सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक और चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा.नीचे देखिए पूरा शेड्यूल...
ये भी पढ़ें: वनडे मैचों की भरमार, ODI World Cup 2027 से पहले इन 8 देशों के खिलाफ 24 मैच खेलेगी टीम इंडिया, रोहित-विराट मचाएंगे धमाल