Ashes 2025 AUS vs ENG: ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, प्लेइंग-11 से ये ओपनर OUT, इंग्लैंड में आया खूंखार खिलाड़ी

Ashes 2025 Brisbane Test: इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है. उसे एक बदलाव करना पड़ा है. चोटिल तेज गेंदबाज मार्क वुड इस मैच नहीं खेलेंगे और उनके स्थान पर ऑलराउंडर विल जैक्स को मौका मिला है. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाको ब्रिसबेन में होने वाले दूसरे मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 02, 2025, 05:02 PM IST
Ashes 2025 Brisbane Test: इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है. उसे एक बदलाव करना पड़ा है. चोटिल तेज गेंदबाज मार्क वुड इस मैच नहीं खेलेंगे और उनके स्थान पर ऑलराउंडर विल जैक्स को मौका मिला है. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाको ब्रिसबेन में होने वाले दूसरे मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा. उसके अनुभवी ओपनर उस्मान ख्वाजा मैच से बाहर हो गए. उनकी जगह अभी किसी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं हुआ है और स्क्वॉड में शामिल खिलाड़ी में से ही किसी एक को प्लेइंग-11 में रखा जाएगा.

ख्वाजा को क्या हुआ?

उस्मान ख्वाजा दो सप्ताह पहले पीठ में लगी चोट की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर हुए हैं. ख्वाजा ने मंगलवार को गाबा में नेट्स में लगभग आधा घंटा बिताया. इस दौरान वह असहज दिखे. उनकी पीठ की चोट ठीक नहीं हुई है और वह दूसरे टेस्ट में खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं दिखे. इसके बाद मैनेजमेंट ने उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर रखने का फैसला किया. वहीं गाबा टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने भी इंजर्ड तेज गेंदबाज मार्क वुड की जगह विल जैक्स को टीम में शामिल किया है.

पिंक बॉल से होगा दूसरा टेस्ट

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पिंक-बॉल टेस्ट के लिए अपनी लाइनअप की घोषणा करते हुए कहा, ''इंग्लैंड ने पर्थ में पहले एशेज टेस्ट से अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है, जिसमें स्पिनिंग ऑलराउंडर विल जैक्स को चोटिल मार्क वुड की जगह शामिल किया गया है.'' जैक्स की तीन साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है. उनके आने से टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत हुई है. बता दें कि दूसरा टेस्ट मैच 4 दिसंबर से खेला जाएगा. यह पिंक बॉल से होगा और भारत में इसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के साथ-साथ जियो हॉटस्टार एप/वेबसाइट पर सुबह 9:30 बजे से होगा.

एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.

गाबा टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर.

