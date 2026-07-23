Ashes 2027 Schedule: एशेज 2027 के शेड्यूल का हुआ ऐलान, साउथैम्प्टन को पहली बार मेजबानी, 18 जून से शुरू होगा रोमांच

Ashes 2027 Venues And Schedule: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2027 में होने वाली अगली एशेज सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस बार इंग्लैंड की सरजमीं पर यह ऐतिहासिक लड़ाई होने वाली है. 23 जुलाई को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इंग्लैंड के घरेलू सीजन 2027 का शेड्यूल जारी किया. इसके साथ ही एशेज सीरीज 2027 के वेन्यू भी तय हो गए हैं. सबसे खास बात यह है कि इस बार साउथैम्प्टन स्थित 'यूटिलिटा बाउल' (Utilita Bowl) इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि यह मैदान पहली बार एशेज टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा.
एशेज (Ashes) इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच हर दो साल में आयोजित की जाने वाली एक ऐतिहासिक और बेहद लोकप्रिय टेस्ट सीरीज है. जिसकी शुरुआत साल 1882 में हुई थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसी की सरजमीं पर पहली बार टेस्ट मैच में हराया था. साल 2023 की तरह ही 2027 में भी पुरुषों और महिलाओं की एशेज सीरीज एक साथ आयोजित की जाएगी.
पुरुषों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला 18 जून 2027 से नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. इसके बाद लॉर्ड्स, एजबेस्टन, साउथैम्प्टन और द ओवल में मैच खेले जाएंगे. वहीं महिला एशेज सीरीज का एकमात्र टेस्ट मैच 24 जून से हेडिंग्ले में आयोजित होना है. साल 2001 के बाद यह पहला मौका होगा, जब हेडिंग्ले में महिला एशेज टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है.
आखिरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हराया था. इस बार इंग्लैंड अपने घर में इस हार का बदला लेना चाहेगी. इंग्लैंड अपने व्यस्त समर सीजन की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज से करेगा, जिसका पहला मुकाबला 15 मई को साउथैम्प्टन में खेला जाएगा.
9 जून 2027 से लंदन के द ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का फाइनल खेला जाएगा. ECB ने पुष्टि की है कि 2029 और 2031 के WTC फाइनल भी इंग्लैंड में ही आयोजित किए जाएंगे.
पहला टेस्ट: 18 - 22 जून, ट्रेंट ब्रिज (नॉटिंघम)
दूसरा टेस्ट: 30 जून - 4 जुलाई, लॉर्ड्स (लंदन)
तीसरा टेस्ट: 8 - 12 जुलाई, एजबेस्टन (बर्मिंघम)
चौथा टेस्ट: 21 - 25 जुलाई, साउथैम्प्टन (यूटिलिटा बाउल)
पांचवां टेस्ट: 29 जुलाई - 2 अगस्त, द ओवल (लंदन)