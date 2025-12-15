AUS vs ENG 3rd Test: 6 टेस्ट में 31 विकेट...तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 में बुलाया खूंखार बॉलर, एडिलेड में बरपाएगा कहर!

AUS vs ENG 3rd Test: इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 2025-26 की धूम है. 5 मैचों की इस ऐतिहासिक सीरीज में अब तक 2 मैच हो चुके हैं और दोनों कंगारू टीम ने जीते. अब तीसरा मुकाबला एडिलेड में होना है. 17 दिसंबर से शुरू होने वाले इस अहम मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ कर दी है. पहली 2 हार के बाद कप्तान बेन स्टोक्स ने प्लेइंग 11 में उस खूंखार बॉलर की एंट्री कराई है, जो 6 टेस्ट मैचों में 31 शिकार कर चुका है. अब ये खिलाड़ी एडिलेड में इंग्लैंड के लिए कमाल दिखाने के लिए मैदान में उतरेगा और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी को तहस-नहस करना चाहेगा. खबर अपडेट हो रही है....

कौन हुआ बाहर? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने तीसरे टेस्ट से 2 दिन पहले ही अपनी प्लेइंग 11 से पर्दा उठाया है. गस एटकिंसन बाहर हो गए हैं, उन्होंने पहले 2 टेस्ट में कुल 3 विकेट निकाले थे. पहले पर्थ टेस्ट में एक भी विकेट नहीं मिला था, जबकि ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे मुकाबले में उन्हें सिर्फ 3 विकेट मिले थे. कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन काफी फीका रहा था, यही वजह है कि उन्हें बाहर होना पड़ा और उनकी जगह जोश टंग को मौका मिला है.

6 टेस्ट में 31 शिकार कर चुके हैं टंग

जोश टंग के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है. आखिरी दफा वो भारत के खिलाप घर में हुई टेस्ट सीरीज में नजर आए थे. अब तक 6 टेस्ट में उन्होंने 30.0 की औसत से कुल 31 शिकार किए हैं. 66 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. अगर बात फर्स्ट क्लास करियर की करें तो टंग ने 62 मैचों में 231 शिकार किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एडिलेड के आंकड़े इंग्लैंड को डरा रहे

जिस एडिलेड के मैदान पर दोनों टीमों के बीच यह तीसरा मैच होने जा रहा है वहां इंग्लैंड का रिकॉर्ड खराब रहा है. 1884 से लेकर अब तक इंग्लैंड ने यहां 33 टेस्ट खेले, जिनमें से 9 जीते जबकि 19 में हार मिली. 5 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए थे. आखिरी दफा इंग्लैंड ने यहां 2010 में जीत दर्ज की थी. इस मैदान पर 21वीं सदी में इंग्लिश टीम की यह एकमात्र जीत थी. पिछले 15 साल से उसे यहां जीत का इंतजार है.

तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, और जोश टंग...

ये भी पढ़ें:IND vs SA T20I: टीम इंडिया ने धर्मशाला में रचा इतिहास....ऑस्ट्रेलिया का महारिकॉर्ड टूटा...इस मामले में बनी नंबर 1