Advertisement
trendingNow13041396
Hindi Newsक्रिकेटAUS vs ENG 3rd Test: 6 टेस्ट में 31 विकेट...तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 में बुलाया खूंखार बॉलर, एडिलेड में बरपाएगा कहर!

AUS vs ENG 3rd Test: 6 टेस्ट में 31 विकेट...तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 में बुलाया खूंखार बॉलर, एडिलेड में बरपाएगा कहर!

AUS vs ENG 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा मुकाबला एडिलेड में होगा. इंग्लैंड सीरीज में 0-2 से पीछे है. अब तीसरा मैच जीतने के लिए उसने प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव किया है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 15, 2025, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AUS vs ENG 3rd Test
AUS vs ENG 3rd Test

AUS vs ENG 3rd Test: इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 2025-26 की धूम है. 5 मैचों की इस ऐतिहासिक सीरीज में अब तक 2 मैच हो चुके हैं और दोनों कंगारू टीम ने जीते. अब तीसरा मुकाबला एडिलेड में होना है. 17 दिसंबर से शुरू होने वाले इस अहम मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ कर दी है. पहली 2 हार के बाद कप्तान बेन स्टोक्स ने प्लेइंग 11 में उस खूंखार बॉलर की एंट्री कराई है, जो 6 टेस्ट मैचों में 31 शिकार कर चुका है. अब ये खिलाड़ी एडिलेड में इंग्लैंड के लिए कमाल दिखाने के लिए मैदान में उतरेगा और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी को तहस-नहस करना चाहेगा. खबर अपडेट हो रही है....

कौन हुआ बाहर? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने तीसरे टेस्ट से 2 दिन पहले ही अपनी प्लेइंग 11 से पर्दा उठाया है. गस एटकिंसन बाहर हो गए हैं, उन्होंने पहले 2 टेस्ट में कुल 3 विकेट निकाले थे. पहले पर्थ टेस्ट में एक भी विकेट नहीं मिला था, जबकि ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे मुकाबले में उन्हें सिर्फ 3 विकेट मिले थे. कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन काफी फीका रहा था, यही वजह है कि उन्हें बाहर होना पड़ा और उनकी जगह जोश टंग को मौका मिला है.

6 टेस्ट में 31 शिकार कर चुके हैं टंग

जोश टंग के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है. आखिरी दफा वो भारत के खिलाप घर में हुई टेस्ट सीरीज में नजर आए थे. अब तक 6 टेस्ट में उन्होंने 30.0 की औसत से कुल 31 शिकार किए हैं. 66 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. अगर बात फर्स्ट क्लास करियर की करें तो टंग ने 62 मैचों में 231 शिकार किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एडिलेड के आंकड़े इंग्लैंड को डरा रहे

जिस एडिलेड के मैदान पर दोनों टीमों के बीच यह तीसरा मैच होने जा रहा है वहां इंग्लैंड का रिकॉर्ड खराब रहा है. 1884 से लेकर अब तक इंग्लैंड ने यहां 33 टेस्ट खेले, जिनमें से 9 जीते जबकि 19 में हार मिली. 5 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए थे. आखिरी दफा इंग्लैंड ने यहां 2010 में जीत दर्ज की थी. इस मैदान पर 21वीं सदी में इंग्लिश टीम की यह एकमात्र जीत थी. पिछले 15 साल से उसे यहां जीत का इंतजार है.

तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, और जोश टंग...

ये भी पढ़ें:IND vs SA T20I: टीम इंडिया ने धर्मशाला में रचा इतिहास....ऑस्ट्रेलिया का महारिकॉर्ड टूटा...इस मामले में बनी नंबर 1

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Aus vs EngAshes

Trending news

पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
Pahalgam
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
कोविड वैक्सीन से युवाओं की हो रही अचानक मौतें? AIIMS और ICMR ने कही ये बात
covid-19
कोविड वैक्सीन से युवाओं की हो रही अचानक मौतें? AIIMS और ICMR ने कही ये बात
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
Weather
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
Odisha news
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
Justice Yashwant Verma Case
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
delhi pollution news
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
Perumbidugu Mutharaiyar II
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
Prashant Kishor
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
bjp national president Nitin Nabin
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
PM Modi
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज