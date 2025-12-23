Advertisement
Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया ने फिर बदला कप्तान... बॉक्सिंग डे टेस्ट से 2 दिग्गज बाहर, स्क्वॉड का हुआ ऐलान

Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया ने फिर बदला कप्तान... बॉक्सिंग डे टेस्ट से 2 दिग्गज बाहर, स्क्वॉड का हुआ ऐलान

Ashes Series Australia vs England: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के चौथ टेस्ट मैच के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. मेलबर्न में 26 दिसंबर से होने वाले इस बॉक्सिंग डे टेस्ट में कंगारू टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे. उन्होंने सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में कमान संभाली थी. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:48 AM IST
Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया ने फिर बदला कप्तान... बॉक्सिंग डे टेस्ट से 2 दिग्गज बाहर, स्क्वॉड का हुआ ऐलान

Ashes Series Australia vs England: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के चौथ टेस्ट मैच के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. मेलबर्न में 26 दिसंबर से होने वाले इस बॉक्सिंग डे टेस्ट में कंगारू टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे. उन्होंने सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में कमान संभाली थी. उसके बाद तीसरे टेस्ट में नियमित कप्तान पैट कमिंस वापस लौट आए थे. अब वह अनफिट होने के कारण बाहर हो गए हैं और फिर से स्मिथ नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं.

इस स्पिनर को मिला मौका

ऑस्ट्रेलिया ने स्पिन बॉलर टॉड मर्फी को चोटिल नाथन लियोन की जगह टीम में शामिल किया है. कमिंस को उम्मीद के मुताबिक शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले चौथे एशेज टेस्ट के लिए आराम दिया गया है. मर्फी ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट बॉक्सिंग डे मैच में खेलने वाले हैं. उन्हें मैट कुहनेमैन और कोरी रोचिचियोली के ऊपर तरजीह दी गई है.

कभी स्मिथ तो कभी कमिंस चोटिल

एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में लगातार तीसरी जीत के बाद एशेज बरकरार रहने के साथ कमिंस जून में पीठ की गंभीर चोट के बाद अपने शरीर को बचाने के लिए मैच से बाहर रहेंगे. उन्होंने एडिलेड में इंग्लैंड पर ऑस्ट्रेलिया की 82 रन की जीत के बाद कहा था कि उनके MCG में खेलने की संभावना कम है. वर्टिगो की वजह से स्मिथ तीसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब उनके फिट होने की उम्मीद है और कमिंस की गैरमौजूदगी में वह फिर से ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे.

4 साल बाद टेस्ट खेल सकते हैं रिचर्डसन

तेज गेंदबाज झाए रिचर्डसन चार साल से ज्यादा समय में अपना पहला टेस्ट खेल सकते हैं. उन्हें कई चोटों के बाद टीम में वापस बुलाया गया है. तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन बाउंड्री बचाने के लिए डाइव लगाते समय लियोन की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया. 38 साल के लियोन ने अपने टेस्ट करियर में चोट के कारण बहुत ही कम मौकों पर बाहर हुए हैं. मेलबर्न के बाद कंगारू टीम सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच सिडनी में 3 जनवरी से खेलेगी.

मेलबर्न टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाए रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.

