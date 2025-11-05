Advertisement
Ashes Series: पर्थ टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित, 8 पारियों में 5 शतक लगाने वाले की वापसी, ये खिलाड़ी बना कप्तान

Australia vs England Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती एशेज टेस्ट के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा कर दी है. ओपनर सैम कॉन्स्टास को बाहर कर दिया गया है और घरेलू सीजन की शानदार शुरुआत के बाद मार्नस लाबुशेन को वापस बुलाया गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:34 AM IST
Australia vs England Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती एशेज टेस्ट के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा कर दी है. ओपनर सैम कॉन्स्टास को बाहर कर दिया गया है और घरेलू सीजन की शानदार शुरुआत के बाद मार्नस लाबुशेन को वापस बुलाया गया है. अनकैप्ड बाएं हाथ के बल्लेबाज जेक वेदरल्ड को पहली बार इंटरनेशनल टीम में बुलाया गया है और वह पहले टेस्ट में ओपनिंग करने के दावेदार हैं. नियमित कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में अनुभवी स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे. कमिंस चोट के कारण बाहर हो गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने खेला दांव

वेदरल्ड ने पिछले सीजन के शेफील्ड शील्ड में टॉप रन-स्कोरर के रूप में अपनी जगह बनाई और इस सीजन में भी लाल गेंद के साथ मजबूत फॉर्म बनाए रखा है. वह 21 नवंबर को पर्थ स्टेडियम में होने वाले पहले टेस्ट में उस्मान ख्वाजा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं.इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान बाहर रहे लाबुशेन क्वींसलैंड के लिए सीजन की शानदार शुरुआत के बाद प्लेइंग इलेवन में अपना स्थान वापस पाने के लिए तैयार हैं. उनकी सटीक बल्लेबाजी स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि वेदरल्ड एक ओपनर ल्लेबाज के रूप में आते हैं या नहीं.

8 पारियों में 5 शतक से मचाया धमाल

टीम से बाहर किए गए लाबुशेन गजब फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने पिछली 8 पारियों में 5 शतक लगाए हैं. इसके बाद उनकी वापसी हो पाई है. मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा, ''यह टीम हमें अच्छा संतुलन देती है और चुने गए 14 खिलाड़ी अगले दौर का शेफील्ड शील्ड खेल रहे हैं. इसलिए हम पहले टेस्ट की शुरुआत के करीब आने पर जानकारी इकट्ठा करना जारी रखेंगे. हम समूह के जुड़ने और गर्मियों की शुरुआत में व्यस्त घरेलू और सफेद गेंद के कार्यक्रम के बाद पर्थ में तैयारी करने के लिए उत्सुक हैं.'' 

कमिंस की जगह बोलैंड

ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण में जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और नाथन लियोन के शामिल होने की उम्मीद है. जमैका में चयनकर्ताओं ने सभी-सीम आक्रमण का विकल्प चुना था, जिसके बाद लियोन की वापसी हुई है. कैमरून ग्रीन और ब्यू वेबस्टर दोनों सेटअप का हिस्सा बने हुए हैं. हालांकि यह तय नहीं है कि दोनों ऑलराउंडर एक साथ खेलेंगे या नहीं. ब्रेंडन डॉगेट और सीन एबॉट को रिजर्व तेज गेंदबाजों के रूप में नामित किया गया है. कूल्हे की चोट के कारण कैरेबियन दौरे से हटने के बाद डॉगेट की वापसी हुई है, जबकि एबॉट ने इस साल की शुरुआत में लगातार दो टीम में शामिल होने के बाद अपनी जगह बनाए रखी है. बल्लेबाजी के अनुकूल सतहों पर दो मैचों में 11 विकेट लेने के बावजूद माइकल नेसर के लिए कोई जगह नहीं है.

एशेज के लिए ऑस्ट्रेलिया का 15 सदस्यीय स्क्वॉड

स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिश (विकेटकीपर), उस्मान ख्वाजा, मार्नश लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जैक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

ashes series

