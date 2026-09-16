क्रिकेट में टेनिस क्वीन की वापसी: एश्ले बार्टी एक दशक बाद फिर थामेंगी बल्ला, लारा-हेडन के साथ मचाएंगी धमाल

Ashleigh Barty Cricket Comeback: पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी खेल में अपनी आखिरी प्रतिस्पर्धी मौजूदगी के लगभग एक दशक बाद फिर से क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. ऑस्ट्रेलियाई स्टार खिलाड़ी 22 नवंबर को आयोजित होने वाले T20 केर्न्स गोल्ड क्लैश में हिस्सा लेंगी. यह सेलिब्रिटी मैच केर्न्स के काजालिस स्टेडियम में 'टीम क्रिकेट' और 'टीम फूटी' के बीच खेला जाएगा. न्यूजीलैंड में भारी लोकप्रियता हासिल करने के बाद इस अनोखे मुकाबले की शुरुआत अब ऑस्ट्रेलिया में की जा रही है.
इस खास मैच में ऐश बार्टी के साथ ऑस्ट्रेलिया और अंतरराष्ट्रीय खेल जगत के कई बड़े नाम मैदान में नजर आएंगे. इनमें क्रिकेट दिग्गज ब्रायन लारा, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू हेडन, माइक हसी और जॉनाथन थर्स्टन शामिल हैं. बार्टी का क्रिकेट सफर पेशेवर टेनिस से लिए गए 18 महीने के ब्रेक के दौरान शुरू हुआ था. 2014 यूएस ओपन के बाद टेनिस से ब्रेक लेकर उन्होंने क्रिकेट अपनाया और क्वींसलैंड की महिला टीम के साथ प्रशिक्षण शुरू किया. उन्होंने ब्रिस्बेन में वेस्टर्न सबर्ब्स डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लब के लिए क्लब क्रिकेट खेला और इसके बाद महिला बिग बैश लीग (WBBL) के उद्घाटन सीजन के लिए ब्रिस्बेन हीट के साथ अनुबंध हासिल किया.
बार्टी ने 5 दिसंबर 2015 को मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ WBBL में डेब्यू किया था. छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए बार्टी ने 27 गेंदों में 39 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें एक छक्का भी शामिल था. इस पारी ने बल्ले के साथ उनकी बेहतरीन प्रतिभा को दिखाया. बार्टी ने 2015-16 WBBL सीजन के दौरान ब्रिस्बेन हीट के लिए कुल 9 मैच खेले, जिसमें 7 पारियों में 109.68 के स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाए. इसके अलावा उन्होंने क्वींसलैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए दो लिस्ट ए (List A) मैचों में भी भाग लिया और 11 रन बनाए.
2015-16 सीजन के बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और 2016 की शुरुआत में फिर से अपना ध्यान टेनिस पर केंद्रित किया. बार्टी ने बाद में स्वीकार किया कि क्रिकेट के अनुभव ने उन्हें खेल के प्रति अपने लगाव को दोबारा खोजने में मदद की और इस ब्रेक ने आखिरकार उन्हें एक बेहतर टेनिस खिलाड़ी बनाया.
टेनिस में बार्टी की वापसी उनके करियर के एक असाधारण दूसरे अध्याय की शुरुआत साबित हुई. उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीता. इसके बाद 2021 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया. ऑस्ट्रेलियन ओपन की जीत बार्टी के लिए बेहद खास थी, क्योंकि वह मेलबर्न पार्क में एकल खिताब जीतने वाली 44 वर्षों में पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनीं. उन्होंने मार्च 2022 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन की मौजूदा चैंपियन रहते हुए पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी.
बार्टी ने अपने टेनिस करियर का अंत 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब के साथ किया और कुल 121 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 के पद पर रहीं. केर्न्स में क्रिकेट में उनकी यह वापसी खेल प्रेमियों को इस पूर्व चैंपियन को दोबारा उस खेल में देखने का एक दुर्लभ मौका देगी. इसने उनके करियर के एक बेहद महत्वपूर्ण दौर में अहम भूमिका निभाई थी.