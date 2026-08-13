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'रिलेशनशिप स्टेटस को समझती हूं...', अफेयर विवाद पर एश्ले गार्डनर ने तोड़ी चुप्पी, एक्स-वाइफ के आरोपों पर दी सफाई

Ashleigh Gardner Monica Wright: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एश्ले गार्डनर ने अपनी पत्नी मोनिका राइट से अलग होने और टीम साथी जॉर्जिया वॉल के साथ अफेयर के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. जानें इस विवाद पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का रुख क्या है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 13, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:00 PM IST
'रिलेशनशिप स्टेटस को समझती हूं...', अफेयर विवाद पर एश्ले गार्डनर ने तोड़ी चुप्पी, एक्स-वाइफ के आरोपों पर दी सफाई
Image Credit: एश्ले गार्डनर और मोनिका राइट.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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