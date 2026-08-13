'रिलेशनशिप स्टेटस को समझती हूं...', अफेयर विवाद पर एश्ले गार्डनर ने तोड़ी चुप्पी, एक्स-वाइफ के आरोपों पर दी सफाई

Ashleigh Gardner Monica Wright: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान एश्ले गार्डनर ने आखिरकार अपनी पत्नी मोनिका राइट से अलग होने को लेकर चल रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. मोनिका राइट ने आरोप लगाया था कि गार्डनर का उनकी टीम की साथी खिलाड़ी जॉर्जिया वॉल के साथ अफेयर था और इसी वजह से उनका रिश्ता खत्म हुआ. राइट ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) पर भी निशाना साधा था कि उन्होंने गार्डनर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और उन्हें टीम के नेतृत्व पद पर बने रहने दिया.
गार्डनर ने सोशल मीडिया पर CA को उनके समर्थन के लिए शुक्रिया कहा और इस पूरे मामले को अपना निजी मामला बताया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ''हालांकि, अपनी पत्नी से मेरा अलग होना एक निजी मामला है, लेकिन उप-कप्तान होने के नाते मुझे पता था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मेरी स्थिति के बारे में बताना जरूरी है.'' उन्होंने खुशी जताई कि CA बोर्ड ने उनके नेतृत्व पर भरोसा कायम रखा है.
गार्डनर ने आगे कहा कि वह मोनिका के साथ बिताए समय की कद्र करती हैं और इस अलगाव से हुए दर्द के लिए दुखी हैं. उन्होंने साफ किया कि वह अब इस विषय पर और कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगी और लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि वह अपनी रिलेशनशिप स्टेटस को समझती हैं और इसका सम्मान करती हैं.
गार्डनर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया, "मैं शुक्रगुजार हूं कि CA बोर्ड ने मेरी लीडरशिप को सपोर्ट करने का फैसला किया है. मैं एक लीडर के तौर पर एक मजबूत रोल निभाने और आने वाले सीजन में अपने साथियों को सबसे अच्छा सपोर्ट देने के लिए उत्सुक हूं. मोनिका और मैंने जो समय दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं और इससे हुए दर्द के लिए सॉरी. मैं उनके भविष्य के लिए सिर्फ खुशी और सफलता की कामना करती हूं.''
इससे पहले मोनिका राइट ने अधिकारियों से मांग की थी कि गार्डनर से उप-कप्तान का पद छीन लिया जाए. राइट ने 'कोड स्पोर्ट्स' से बातचीत में कहा था कि यदि आपको अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है और लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने नैतिक स्तर को ऊंचा रखें. उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस मामले पर चुप क्यों है और सार्वजनिक रूप से कुछ क्यों नहीं कह रहा.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इन आरोपों का जवाब देते हुए इस पूरी घटना को "निजी और व्यक्तिगत" करार दिया है. CA ने कहा कि उनके यहां सभी रिश्ते 'रिस्पेक्ट एट वर्क' नीति के दायरे में आते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि टीम की प्रक्रियाओं और नेतृत्व की जिम्मेदारी को सही ढंग से चलाने के लिए 'हितों के टकराव' को मैनेज करने के कड़े नियम और व्यवस्थाएं लागू हैं. इसके अलावा, CA के सीईओ टोड ग्रीनबर्ग ने पुष्टि की कि गार्डनर अब जॉर्जिया वॉल से जुड़े चयन के फैसलों में शामिल नहीं होंगी ताकि किसी भी तरह के पक्षपात की गुंजाइश न रहे.