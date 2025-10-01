Advertisement
वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की दहाड़, इतिहास में कभी किसी ने नहीं लगाया ऐसा शतक

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एश्ले गार्डनर ने महिला वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक ठोका. एश्ले ने 83 गेंदों पर 115 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल रहा. इस शतक के साथ ही गार्डनर ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

Oct 01, 2025, 10:22 PM IST
ऐसा करने वाली पहली बल्लेबाज बनी

अपने इस शानदार शतक के साथ एश्ले गार्डनर महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में छठे या उससे नीचे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गईं. 22वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट पर 128 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं गार्डनर ने पलटवार करते हुए शानदार पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 77 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है.

गार्डनर ने खेली शानदार पारी

गार्डनर की पारी में 16 चौके और एक छक्का शामिल था, लेकिन आंकड़ों से परे दबाव झेलने और साझेदारियां बनाने की उनकी क्षमता ने उनके बल्लेबाजी को दर्शाया. उन्होंने पहले ताहलिया मैक्ग्रा के साथ मिलकर पारी संभाला और छठे विकेट के लिए 64 रन जोड़े. इसके बाद सोफी मोलिनक्स के साथ 47 रनों की स्थिर साझेदारी की और फिर किम गार्थ के साथ सिर्फ 53 गेंदों में 69 रनों की तेज साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को 300 रन के पार पहुंचाया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर

ऑस्ट्रेलिया की टीम 49.3 ओवर में 326 रन पर ऑलआउट हो गई. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. गार्डनर के अलावा फोएबे लिचफील्ड (31 गेंदों पर 45 रन), एलिस पेरी (41 गेंदों पर 33 रन), ताहलिया मैकग्राथ (34 गेंदों पर 26 रन) और किम गार्थ (37 गेंदों पर 38 रन) ने भी ऑस्ट्रेलियाई स्कोर में महत्वपूर्ण योगदान दिया. न्यूजीलैंड के लिए ली ताहुहु (3/42, 8 ओवर) और जेस केर (3/59, 8.3 ओवर) ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि ब्री इलिंग (2/75, 9 ओवर) और अमेलिया केर (2/54, 10 ओवर) ने दो-दो विकेट लिए.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

