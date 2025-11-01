Advertisement
trendingNow12984074
Hindi Newsक्रिकेट

नंबर-6 पर बैटिंग कर बनाया 300 रन का महारिकॉर्ड, इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा, कौन है बल्लेबाज?

महिला वर्ल्ड कप 2025 का कारवां फाइनल तक आ पहुंचा है. खिताबी जंग में मेजबान भारत का सामना साउथ अफ्रीका से 2 नवंबर को होना है. इस टूर्नामेंट में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए एक बल्लेबाज ने 300 रन का ऐसा महारिकॉर्ड बनाया, जो इससे पहले दुनिया की कोई भी महिला क्रिकेटर नहीं बना पाई. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 01, 2025, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नंबर-6 पर बैटिंग कर बनाया 300 रन का महारिकॉर्ड, इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा, कौन है बल्लेबाज?

महिला वर्ल्ड कप 2025 का कारवां फाइनल तक आ पहुंचा है. खिताबी जंग में मेजबान भारत का सामना साउथ अफ्रीका से 2 नवंबर को होना है. महिला वर्ल्ड कप को इस बार नया चैंपियन मिलने वाला है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी टीम आज तक ट्रॉफी उठाने में कामयाब नहीं हुई है. इस टूर्नामेंट में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए एक बल्लेबाज ने 300 रन का ऐसा महारिकॉर्ड बनाया, जो इससे पहले दुनिया की कोई भी महिला क्रिकेटर नहीं बना पाई. दरअसल, यह और कोई नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर हैं. 

नंबर-6 पर बैटिंग और 300 रन का महारिकॉर्ड

7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भारत ने सेमीफाइनल में धूल चटाकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और फाइनल में जगह बनाई. भले ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन एश्ले गार्डनर का टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावित प्रदर्शन रहा. सेमीफाइनल में भी गार्डनर ने 63 रनों का योगदान दिया था. इन रनों के साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 300 रन पूरे कर लिए, जिससे एक नया रिकॉर्ड बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली बार किसी ने किया ये कमाल

गार्डनर इस पूरे टूर्नामेंट में नंबर-6 पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं. उन्होंने दो शतक लगाते हुए 300 रन पूरे किए. इसके साथ ही वह महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक एडिशन में नंबर-6 या इससे नीचे बैटिंग करते हुए 300 या इससे ज्यादा रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गईं. गार्डनर से पहले यह करिश्मा किसी ने नहीं किया था. गार्डनर ने 7 मैच खेले, जिनकी 5 पारियों में 328 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 130.15 और औसत 82 का रहा.

भारत ने दर्ज की थी धमाकेदार जीत

ऑस्ट्रेलिया पर सेमीफाइनल में भारत ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रन का पहाड़नुमा टोटल बनाया. भारत को मुकाबले जीतने के लिए इतिहास रचना था, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर महिला वनडे इतिहास में कभी चेज नहीं हुआ था. जेमिमा रोड्रिग्स (नाबाद 127 रन) और हरमनप्रीत कौर (89 रन) ने यादगार पारियां खेलते हुए भारत को जीत दिला दी. भारत तीसरी बार महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है. अब टीम की नजरें साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर पहली बार ट्रॉफी उठाने पर होंगी.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Ashleigh Gardner

Trending news

हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Andhra Pradesh
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा