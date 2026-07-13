क्रिकेट जगत में मचा तूफान, विवाद में घिर गईं एशले गार्डनर, पत्नी संग बेवफाई के लगे आरोप

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की उपकप्तान एशले गार्डनर विवादों में घिर गई हैं. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एशले गार्डनर अपनी पत्नी मोनिका राइट से अलग हो चुकी हैं. यह विवाद तब और बढ़ गया जब मोनिका राइट ने सरेआम दुनिया के सामने आरोप लगाया कि एशले गार्डनर ने ऑस्ट्रेलिया की ही एक साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है. पिछले साल भारत में हुए महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान उनकी शादी टूटने लगी थी. 29 साल की ऑलराउंडर एशले गार्डनर ने अप्रैल 2025 में ब्लू माउंटेन्स में अपनी लंबे समय की पार्टनर मोनिका राइट से शादी की थी. यह कपल पहली बार 2020 में एक डेटिंग ऐप पर मिला था और अप्रैल 2024 में एक-दूसरे को प्रपोज किया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल अप्रैल में शादी के कुछ ही महीनों बाद एशले गार्डनर अपनी पत्नी मोनिका राइट से अलग हो गईं. शादी के 'कड़वाहट भरे' हालात में खत्म होने की खबरों के बाद, मोनिका राइट ने सार्वजनिक तौर से एशले गार्डनर पर बेवफाई का आरोप लगाया है. मोनिका राइट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर जॉर्जिया वोल की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'इसी के साथ मिलकर मेरी पत्नी (एशले गार्डनर) ने मुझे धोखा दिया.'
एशले गार्डनर और उनकी लंबे समय से पार्टनर रहीं मोनिका राइट ने अप्रैल 2025 में शादी की थी. हालांकि, खबरों के मुताबिक, कुछ ही महीनों बाद ही मुश्किलें शुरू हो गईं, जब ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत में थी. 'डेली मेल' ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि जब मोनिका राइट उनसे मिलने भारत आईं, तो एशले गार्डनर के व्यवहार में कुछ अजीब लगा. सूत्र ने कहा, 'यह थोड़ा अजीब था. ऐसा लग रहा था कि एशले के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें लगा कि यह वर्ल्ड कप के दबाव की वजह से है.'
रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें एशले गार्डनर ने अपने व्यवहार का कारण बताया. सूत्र के हवाले से कहा गया, 'जब वे घर लौटीं, तो एशले गार्डनर ने कहा, 'सुनो, क्या हम बात कर सकते हैं? और मोनिका राइट को बिठाया.' कहा जाता है कि इस जवाब ने मोनिका राइट को पूरी तरह तोड़ दिया और बेहद परेशान कर दिया. अखबार ने आगे बताया कि अलग होने से पहले गार्डनर और राइट ने बच्चा पैदा करने की योजना बनाई थी. अखबार ने एक अंदरूनी सूत्र के हवाले से कहा, 'वे फर्टिलिटी क्लिनिक जाने वाली थीं. उनकी एक बुकिंग थी जिसे मोनिका को रद्द करना पड़ा.' तब से गार्डनर उस घर से चली गई हैं, जहां वे दोनों साथ रहती थीं.
सूत्र ने आगे कहा, 'ऐश एक दिन चली गईं. मोनिका राइट घर लौटीं तो ऐश का सारा सामान गायब था, सिवाय अंगूठियों के. उन्होंने शादी की अंगूठियां अलमारी में ही छोड़ दी थीं. बस शादी की अंगूठियों का डिब्बा था, और बस इतना ही.' रिपोर्ट के मुताबिक, गार्डनर को विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) की टीम सिडनी सिक्सर्स का कप्तान बनाए जाने से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सेलेक्शन पैनल (NSP) को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई थी.