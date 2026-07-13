Add Zee Business As A Preferred Source
App

क्रिकेट जगत में मचा तूफान, विवाद में घिर गईं एशले गार्डनर, पत्नी संग बेवफाई के लगे आरोप

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की उपकप्तान एशले गार्डनर विवादों में घिर गई हैं. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एशले गार्डनर अपनी पत्नी मोनिका राइट से अलग हो चुकी हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 13, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:19 PM IST
क्रिकेट जगत में मचा तूफान, विवाद में घिर गईं एशले गार्डनर, पत्नी संग बेवफाई के लगे आरोप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चलती ट्रेन में पूजा-पाठ...क्या ऐसा कर सकते हैं ? जानिए रेलवे का नियम
indian railway4 min ago
2
haridwar news11 min ago
3
Aarati15 min ago
4
DU Admission 202619 min ago
5
Sawan 202619 min ago