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Hindi Newsक्रिकेटक्या RCB फिर बनेगी चैंपियन? अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया बेंगलुरु की जीत का सीक्रेट फॉर्मूला

क्या RCB फिर बनेगी चैंपियन? अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया बेंगलुरु की जीत का 'सीक्रेट फॉर्मूला'

IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru: आईपीएल की शुरुआत से पहले रविचंद्रन अश्विन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की संभावनाओं पर बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने बताया कि जोश हेज़लवुड की चोट टीम के लिए वरदान बन सकती है. अश्विन के अनुसार टीम का विदेशी कॉम्बिनेशन सबसे घातक हो सकता है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:41 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का रोमांच 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है. क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें एक बार फिर डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) पर टिकी हैं. प्रशंसकों को उम्मीद है कि टीम अपना पिछला शानदार प्रदर्शन दोहराएगी और एक बार फिर खिताब अपने नाम करेगी. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी की संभावनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अश्विन का मानना है कि आरसीबी के पास वह 'फायरपावर' मौजूद है जो उन्हें टूर्नामेंट के अंत तक ले जा सकती है. उन्होंने विश्वास जताया कि वर्तमान टीम के साथ यह फ्रेंचाइजी अगले दो वर्षों में अपनी ट्रॉफी कैबिनेट में एक और खिताब जोड़ सकती है. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी के प्रदर्शन को सराहा है.

आरसीबी में कोई कमी नहीं?

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अश्विन ने कहा, ''आरसीबी इस टीम के साथ अगले दो सालों में एक और खिताब जीत सकती है.'' उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि आईपीएल जीतना कभी आसान नहीं होता. टीम ने अपनी संरचना में जो कमियां थीं, उन्हें बहुत अच्छे से भरा है. उनके पास हर खिलाड़ी का सही विकल्प मौजूद है. अश्विन के अनुसार, आरसीबी का वर्तमान पैकेज इतना मजबूत है कि वे आसानी से टॉप-2 टीमों में अपनी जगह बना सकते हैं.

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टीम के लिए वरदान है हेजलवुड की चोट?

हाल ही में आरसीबी के लिए एक चिंताजनक खबर आई थी कि उनके स्टार गेंदबाज जोश हेजलवुड अभी तक टीम से नहीं जुड़े हैं और वे सीजन के शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं. हेजलवुड अकिलीज की चोट से जूझ रहे हैं. हालांकि, अश्विन इसे टीम के लिए एक 'छिपा हुआ वरदान' मान रहे हैं. अश्विन का तर्क है कि यदि हेजलवुड नहीं खेलते हैं और टीम साल्ट की फॉर्म को लेकर चिंतित है, तो वे साल्ट और बेथेल दोनों को एक साथ खिला सकते हैं. यह लचीलापन टीम को अधिक मजबूती प्रदान करेगा.

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आरसीबी के पास धाकड़ विदेशी प्लेयर्स

आरसीबी के विदेशी खिलाड़ियों के चयन पर अश्विन ने काफी उत्साह दिखाया है. उन्होंने साल्ट, डेविड, शेफर्ड और बेथेल के संयोजन को टूर्नामेंट का सबसे गंभीर और बेहतरीन विदेशी टॉप-चार कॉम्बिनेशन बताया. अश्विन ने यह भी संकेत दिया कि वेंकटेश अय्यर शायद शुरुआत में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा न हों. उनके अनुसार, विदेशी खिलाड़ियों का यह समूह किसी भी विपक्षी टीम के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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