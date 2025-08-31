उम्मीद है कोई खरीद लेगा... IPL से संन्यास के बाद अब इस विदेशी T20 लीग में खेलेंगे अश्विन! ऑक्शन में दिया नाम
भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में एक चौंकाने वाले फैसले लेते हुए आईपीएल से संन्यास की घोषणा की. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी इशारा किया था कि वह बाकी लीग्स में खेलते नजर आएंगे. अब अश्विन ने खुद खुलासा किया है कि उन्होंने आगामी इंटेरटनेशनल लीग टी20 (ILT20) के लिए ऑक्शन में नाम दिया है. अगर उन्हें कोई टीम खरीदती है तो वह अगले सीजन में खेलते नजर आएंगे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:36 PM IST
Ashwin News: भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में एक चौंकाने वाले फैसले लेते हुए आईपीएल से संन्यास की घोषणा की. अश्विन 2025 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे. हालांकि, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स से अलग होने वाले हैं. इन सबके बीच इस दिग्गज क्रिकेटर ने संन्यास लेकर हर किसी को हैरान कर दिया. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी इशारा किया था कि वह बाकी लीग्स में खेलते नजर आएंगे.

इस लीग के लिए ऑक्शन में दिया नाम

सोशल मीडिया पर अपने आईपीएल से संन्यास को लेकर किए गए पोस्ट में अश्विन ने लिखा था, 'कहते हैं कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है. एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीग्स में खेल के खेलने के लिए मेरा समय आज से शुरू हो रहा है.' अब अश्विन ने खुद खुलासा किया है कि उन्होंने आगामी इंटेरटनेशनल लीग टी20 (ILT20) के लिए ऑक्शन में नाम दिया है. अगर उन्हें कोई टीम खरीदती है तो वह अगले सीजन में खेलते नजर आएंगे.

खुद किया कन्फर्म, बोले - उम्मीद है कोई खरीदार मिल जाएगा

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'आईएलटी20 आयोजकों को उनका नाम मिल गया है और नामांकन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनका नाम ऑक्शन लिस्ट में शामिल हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है और ऑक्शन में नामांकन की आखिरी डेट 10 सितंबर है.' अश्विन ने क्रिकबज को बताया, 'मैंने आईएलटी20 ऑक्शन के लिए अपना नाम भेज दिया है. उम्मीद है कि मुझे कोई खरीदार मिल जाएगा.' बता दें कि इस लीग में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए ड्राफ्ट सिस्टम अपनाया जाता था, लेकिन आयोजकों ने इस साल ऑक्शन सिस्टम शुरू किया है. यह ऑक्शन 30 सितंबर को दुबई में होने वाला है.

चौथे भारतीय खिलाड़ी होंगे

अगर अश्विन को ऑक्शन में खरीदने में कोई टीम दिलचस्पी दिखाती है तो वह इस यूएई लीग में खेलने वाले भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नाम बन जाएंगे. अब तक रॉबिन उथप्पा, यूसुफ पठान और अंबाती रायुडू ही इस टूर्नामेंट में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं. इस लीग की 5 फ्रेंचाइजी भारतीय प्रमोटरों के स्वामित्व में हैं. यह संभावना है कि ऑक्शन में शामिल होने से पहले अश्विन को टीमों से कुछ आश्वासन मिले होंगे. सभी फॉर्मेट में 282 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले अश्विन सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं और 2009 में हुए दूसरे सीजन से आईपीएल का लगातार हिस्सा रहे.

T20 क्रिकेट का शानदार अनुभव

38 साल के अश्विन आईपीएल में 5 अलग-अलग फ्रेंचाजियों से खेले हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए आईपीएल में कदम रखा और फिर राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे. उन्हें 221 आईपीएल मैचों का अनुभव है. इसके अलावा, उन्होंने अपनी तमिलनाडु राज्य टीम और टीएनपीएल टीमों के लिए भी टी20 क्रिकेट खेला है. उन्होंने 65 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं. क्रिकबज की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया, 'अश्विन इंटरनेशनल लीग्स में प्लेयर-कम-कोच रोल की भूमिका निभाने पर भी विचार कर रहे हैं. यह लगभग तय है कि वह अगले साल अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट (MLC) और इंग्लैंड में द हंड्रेड में खेलेंगे.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

R AshwinR Ashwin IPL RetirementAshwin ILT20

