अब पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ गेंदबाजी करेंगे अश्विन? फिर बाबर आजम-स्टीव स्मिथ से होगी टक्कर
अब पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ गेंदबाजी करेंगे अश्विन? फिर बाबर आजम-स्टीव स्मिथ से होगी टक्कर

Ravichandran Ashwin Big Bash League: भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेलने के लिए तैयार हो गए हैं. वह बीबीएल के अगले सीजन में सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं. वह ऑस्ट्रेलियाई टी20 टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले हाई-प्रोफाइल भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रचेंगे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:34 PM IST
अब पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ गेंदबाजी करेंगे अश्विन? फिर बाबर आजम-स्टीव स्मिथ से होगी टक्कर

Ravichandran Ashwin Big Bash League: भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेलने के लिए तैयार हो गए हैं. वह बीबीएल के अगले सीजन में सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं. वह ऑस्ट्रेलियाई टी20 टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले हाई-प्रोफाइल भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रचेंगे. 39 वर्षीय अश्वि ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से और हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास ले लिया था.

मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा

अश्विन जनवरी 2026 की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात में आईएलटी20 टूर्नामेंट के बाद सिडनी थंडर से जुड़ेंगे. एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट 'कोड स्पोर्ट्स' की रिपोर्ट के अनुसार, सिडनी थंडर इस सप्ताह के अंत में अश्विन के इस ऐतिहासिक अनुबंध की आधिकारिक घोषणा कर सकता है. अनुभवी स्पिनर 4 जनवरी के बाद थंडर के लिए खेलने के लिए उपलब्ध होंगे, जब उनके आईएलटी20 टूर्नामेंट की प्रतिबद्धताएं पूरी हो जाएंगी.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्रयास

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने व्यक्तिगत रूप से इस महीने की शुरुआत में अश्विन से संपर्क किया था ताकि उनके बिग बैश लीग में खेलने की संभावनाओं पर बात की जा सके. यह अवसर अश्विन के आईपीएल से संन्यास के बाद आया, जिसने उन्हें फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक स्वतंत्र एजेंट बना दिया. यह अनुबंध बिग बैश लीग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को आमतौर पर राष्ट्रीय टीम या आईपीएल में सक्रिय रहते हुए विदेशी टी20 लीग में भाग लेने से रोका जाता है.

अश्विन को मिली छूट

अश्विन की उपस्थिति से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी समुदाय को आकर्षित करने और टेलीविजन रेटिंग बढ़ाने की उम्मीद है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अश्विन की भागीदारी के लिए एक विशेष छूट देनी होगी, क्योंकि उन्होंने इस साल के बीबीएल विदेशी खिलाड़ी ड्राफ्ट के लिए पंजीकरण नहीं कराया था. यह व्यवस्था 2022 में मार्टिन गुप्टिल को मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ उनके अंतिम-मिनट के सौदे के लिए दी गई छूट के समान होगी.

पाकिस्तान खिलाड़ी के साथ करेंगे गेंदबाजी

अश्विन आईपीएल के पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 187 विकेट लिए हैं. वह थंडर में पहले से ही मजबूत टीम को और ज्यादा आक्रामक बनाएंगे. इस टीम में न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन, पाकिस्तान के शादाब खान और इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स शामिल हैं. इसका मतलब है कि अश्विन सिडनी थंडर में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ नजर आ सकते हैं. इस टीम में क्रिस ग्रीन, टॉम एंड्रयूज और तनवीर संघा जैसे गेंदबाज भी शामिल हैं.

बाबर-स्मिथ के खिलाफ उतरेंगे अश्विन

अश्विन बीबीएल में अपना पहला मैच सिडनी थंडर के चीर-प्रतिद्वंद्वी सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 16 जनवरी को खेल सकते हैं. सिक्सर्स की टीम में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ शामिल हैं. इससे पहले बीबीएल में खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद थे, जिन्होंने 2021/22 सीजन में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए दो मैच खेले थे. हालांकि, उस समय उन्मुक्त चंद का रिश्ता बीसीसीआई से टूट चुका था और वह अमेरिका के क्रिकेटर बन गए थे.

एक टीम में तीन विदेशी खिलाड़ी

बीबीएल नियमों के अनुसार, थंडर की टीम में अपनी शुरुआती एकादश में अधिकतम तीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे, भले ही क्लबों को अपने वेतन सीमा के भीतर और अधिक विदेशी खिलाड़ियों को साइन करने की अनुमति हो. बिग बैश लीग का 15वां संस्करण 14 दिसंबर से शुरू होगा.

;