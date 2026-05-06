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Hindi Newsक्रिकेटमाही मार रहा है... या माही जा रहा है? अश्विन के एक बयान ने चेन्नई के फैंस के बीच मचाया हड़कंप

माही मार रहा है... या माही जा रहा है? अश्विन के एक बयान ने चेन्नई के फैंस के बीच मचाया हड़कंप

IPL 2026 MS DHONI: महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 में चोट के कारण एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. उनकी वापसी को लेकर संशय बरकरार है. चेन्नई के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई के पूर्व कप्तान की वापसी पर बड़ा बयान दिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 06, 2026, 03:40 PM IST
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चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी.
चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी.

IPL 2026 MS DHONI: पूर्व भारतीय और चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल 2026 में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी पर गंभीर संदेह जताया है. अश्विन का मानना है कि धोनी केवल एक विदाई मैच के लिए मैदान पर उतर सकते हैं और वह भी केवल तब जब सीएसके प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाए. धोनी इस पूरे सीजन में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं, जबकि उनकी अनुपस्थिति में चेन्नई ने धीरे-धीरे अपनी फॉर्म वापस पा ली है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 मई को नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक आसान जीत दर्ज कर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को काफी मजबूत कर लिया है.  टीम धोनी के बिना भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. मैच के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने स्वीकार किया कि चेन्नई का मौजूदा संतुलन ऐसा है कि पूर्व कप्तान के लिए सीधे प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा.

टीम का कॉम्बिनेशन धोनी के लिए बड़ी बाधा

अश्विन ने टीम के संतुलन पर बात करते हुए कहा, ''अगर एमएस धोनी वापस आते हैं, तो टीम का पूरा कॉम्बिनेशन बदल जाएगा. यह बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी वापसी की गुंजाइश बहुत कम है.'' उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर चेन्नई अपने अगले तीन मैचों में से दो हार जाती है, तो शायद धोनी को चेन्नई के मैदान पर एक विदाई मैच दिया जा सकता है.

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क्या धोनी के बिना सेटल हो गई है सीएसके?

अश्विन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब लंबे समय बाद सीएसके धोनी की फिटनेस अपडेट का इंतजार किए बिना संतुलित नजर आ रही है. धोनी सीजन की शुरुआत से ही चोटिल हैं और दिग्गज खिलाड़ी ने नेट प्रैक्टिस के बावजूद अब तक मैच खेलने से दूरी बनाई हुई है. बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने भी बताया था कि धोनी टीम के लिए ध्यान भटकाने वाला कारक नहीं बनना चाहते थे.

ये भी पढ़ें: Explained: पंजाब-RCB मजबूत तो LSG-मुंबई फिसड्डी, 48 मैचों के बाद 10 टीमों का समीकरण

संजू सैमसन ने टीम को नई मजबूती दी

सीजन की शुरुआत में धोनी के बिना सीएसके का संतुलन काफी खराब दिख रहा था, लेकिन पिछले कुछ मैचों में सब कुछ ठीक होने लगा है. टीम की बल्लेबाजी में लय आ गई है और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों ने बीच के ओवरों में बेहतरीन जिम्मेदारी निभाई है. अश्विन को लगता है कि धोनी को वापस लाने के लिए टीम के बल्लेबाजी ढांचे या विदेशी खिलाड़ियों के संतुलन में बदलाव करना इस समय सही नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: BCCI की क्या मजबूरी... IPL 2026 फाइनल वेन्यू के लिए क्यों बदलना पड़ गया नियम?

क्या सीएसके प्लेऑफ में पहुंच जाएगी?

कुछ हफ्ते पहले तक चेन्नई प्लेऑफ की दौड़ से पूरी तरह बाहर नजर आ रही थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. दिल्ली पर जीत के बाद सीएसके के 10 मैचों में 10 अंक हो गए हैं और वे दूसरे से पांचवें स्थान के बीच की टीमों से केवल दो अंक पीछे हैं. उनके अगले दो मुकाबले सबसे नीचे चल रही लखनऊ सुपर जाsXट्स के साथ हैं, जिससे उन्हें अपनी जीत की लय बरकरार रखने का बड़ा मौका मिलेगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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