Advertisement
trendingNow13119860
Hindi Newsक्रिकेटउपकप्तान पर मचा बवाल... गौतम गंभीर-सूर्यकुमार यादव पर फूटा अश्विन का गुस्सा! तीखे सवालों से किया प्रहार

उपकप्तान पर मचा बवाल... गौतम गंभीर-सूर्यकुमार यादव पर फूटा अश्विन का गुस्सा! तीखे सवालों से किया प्रहार

T20 World Cup 2026 Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद से चौतरफा आलोचना झेल रही है. टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब टीम को बाकी बचे मैचों में जीत हासिल करनी होगी. क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट पिछले मैच में मिली हार के बाद लगातार सवाल उठा रहे हैं. इसी क्रम में अश्विन ने टीम मैनेजमेंट को निशाने पर लिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

T20 World Cup 2026 Indian Cricket Team: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में मिली हार ने भारतीय टीम और उसके प्रशंसकों को हैरान कर दिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार (22 फरवरी) को मैच से आए अप्रत्याशित नतीजे ने टीम इंडिया को संकट में डाल दिया है. अब सूर्यकुमार यादव की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज से खेलेगी. नेट रनरेट में सुधार के लिए दोनों मैचों में टीम को बड़ी जीत चाहिए. अभी आगामी मैच से पहले साउथ अफ्रीका से मिली हार का पोस्ट मार्टम किया जा रहा है. पूर्व खिलाड़ी कप्तान सूर्या और कोच गौतम गंभीर के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं. इसी क्रम में दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उपकप्तान अक्षर पटेल को बाहर करने पर सवाल उठाए हैं.

भरोसेमंद खिलाड़ी अक्षर पटेल को बेंच पर बैठाकर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया. इस फैसले पर अश्विन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उनका मानना है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में स्थिरता जरूरी है, न कि आईपीएल की तरह बार-बार किए जाने वाले 'मैच-अप' प्रयोग. दरअसल, साउथ अफ्रीका की टीम में 3 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को देखते हुए ऑफ स्पिनर सुंदर को मौका दिया गया था. 

टीम मैनेजमेंट पर भड़के

Add Zee News as a Preferred Source

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने मैनेजमेंट के फैसले को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि आईपीएल में 14 मैच होते हैं, वहां मैच-अप के हिसाब से टीम बदलना समझ आता है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर आपको अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ टिके रहना चाहिए. अश्विन ने याद दिलाया कि अक्षर पटेल भारत के लिए टी20 क्रिकेट में 'MVP' (मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर) रहे हैं. उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप फाइनल का उदाहरण देते हुए कहा कि अक्षर ने उसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को मुश्किल से निकाला था, जिस स्थिति में टीम इंडिया आज फंसी थी.

सुंदर का 'मैच-अप' प्रयोग फेल

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के टॉप-5 में तीन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इसलिए ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को खिलाना एक रणनीतिक फैसला है. तर्क यह था कि अक्षर की गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए अंदर आएगी और उन्हें मारना आसान होगा, लेकिन मैदान पर यह रणनीति बुरी तरह फ्लॉप हो गई. सुंदर ने 2 ओवर में 17 रन लुटाए और उन्हें दोबारा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला. अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ मैच-अप के चक्कर में फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को बाहर करना सही था?

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया सावधान! चेन्नई में 'काल' बन सकते हैं जिम्बाब्वे के ये 4 खिलाड़ी, एक तो अभी तक NOT OUT

सुंदर को प्रमोट करना आत्मघाती कदम

गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने प्रयोग करते हुए सुंदर को नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा. 188 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को तेज रनों की जरूरत थी, लेकिन सुंदर ने 11 गेंदों में महज 11 रन बनाए. इससे न केवल रन-रेट का दबाव बढ़ा, बल्कि मिडिल ऑर्डर का संतुलन भी बिगड़ गया. भारत की पूरी टीम 111 रनों पर ढेर हो गई. अश्विन ने सवाल उठाया कि जब अक्षर पटेल के रूप में आपके पास एक स्थापित फिनिशर था, तो इस तरह के बदलाव की जरूरत क्या थी?

ये भी पढ़ें: समीकरण छोड़िए... सेमीफाइनल में पहुंचना है तो टीम इंडिया को करने होंगे ये 5 काम, नहीं तो हो जाएगा बंटाधार

सेमीफाइनल की राह कांटों भरी

इस हार ने न केवल भारत का अजेय अभियान रोका है, बल्कि उनके नेट रनरेट (NRR) को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. अब भारत को 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे और 1 मार्च को कोलकाता में वेस्टइंडीज से भिड़ना है. सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अब इन दोनों मैचों में न सिर्फ जीत, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करना अनिवार्य हो गया है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
Bengaluru
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
Mamata Banerjee
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
 pm modi
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
kolkata
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
Indian Army
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
tehreek e taliban hindustan
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
kerala story
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
Maharashtra Budget session
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...