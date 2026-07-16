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वर्ल्ड कप 2027 का बदला फॉर्मेट... अश्निन ने तोड़ी चुप्पी, अंडरडॉग टीमों का किया फुल सपोर्ट

आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 और 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ बड़े बदलाव किए हैं. जिसके बाद क्रिकेट पंडितों ने अपनी-अपनी राय देना शुरू कर दिया है. पूर्व क्रिकेटर अश्विन ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी, उन्होंने इसके लिए अंडरडॉग टीमों का सपोर्ट किया है और साथ ही आईसीसी के फैसले का समर्थन किया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 16, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:36 PM IST
वर्ल्ड कप 2027 का बदला फॉर्मेट... अश्निन ने तोड़ी चुप्पी, अंडरडॉग टीमों का किया फुल सपोर्ट
Image Credit: Ashwin

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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