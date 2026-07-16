वर्ल्ड कप 2027 का बदला फॉर्मेट... अश्निन ने तोड़ी चुप्पी, अंडरडॉग टीमों का किया फुल सपोर्ट

आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 और 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ बड़े बदलाव किए हैं. जिसके बाद क्रिकेट पंडितों ने अपनी-अपनी राय देना शुरू कर दिया है. पूर्व क्रिकेटर अश्विन ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी, उन्होंने इसके लिए अंडरडॉग टीमों का सपोर्ट किया है और साथ ही आईसीसी के फैसले का समर्थन किया है. अश्विन ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के लिहाज से आईसीसी का यह फैसला बिल्कुल सही है. हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अपनी बात रखी
अश्विन का कहना है कि क्रिकेट को दुनिया भर में फैलाना है, तो छोटी और उभरती हुई टीमों को सिर्फ बड़े टूर्नामेंट खेलने के बजाय नियमित रूप से खेलने के ज्यादा मौके मिलने चाहिए. अश्विन ने सुझाव दिया कि क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए आईसीसी को एक मजबूत रास्ता बनाना होगा. उन्होंने इस लिस्ट में नीदरलैंड, यूएसए, नेपाल समेत छोटी टीमों को रखा है.
अश्विन ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, "नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नेपाल, यूएसए और आयरलैंड जैसी टीमों को सिर्फ क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स खेलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. उन्हें हर द्विपक्षीय सीरीज में तीसरी टीम के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे मजबूत टीमों के साथ ज्यादा से ज्यादा मैच खेल सकें."
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एडिनबर्ग में हुई आईसीसी की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी गई है. 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन अब यह टूर्नामेंट तीन चरणों में होगा. इसमें एक 'सुपर 7' स्टेज जोड़ी गई है, जहां 7 टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में सेमीफाइनल के लिए भिड़ेंगी. वहीं, 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे चरण में अब 8 की जगह 10 टीमें खेलेंगी. साथ ही सेमीफाइनल की जंग को और रोमांचक बनाने के लिए 'एलिमिनेटर्स' राउंड भी शामिल किया गया है, जहां ग्रुप की दूसरे और तीसरे नंबर की टीमें सेमीफाइनल टिकट के लिए टकराएंगी.