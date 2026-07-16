वर्ल्ड कप 2027 का बदला फॉर्मेट... अश्निन ने तोड़ी चुप्पी, अंडरडॉग टीमों का किया फुल सपोर्ट

एडिनबर्ग में हुई आईसीसी की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी गई है. 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन अब यह टूर्नामेंट तीन चरणों में होगा. इसमें एक 'सुपर 7' स्टेज जोड़ी गई है, जहां 7 टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में सेमीफाइनल के लिए भिड़ेंगी. वहीं, 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे चरण में अब 8 की जगह 10 टीमें खेलेंगी. साथ ही सेमीफाइनल की जंग को और रोमांचक बनाने के लिए 'एलिमिनेटर्स' राउंड भी शामिल किया गया है, जहां ग्रुप की दूसरे और तीसरे नंबर की टीमें सेमीफाइनल टिकट के लिए टकराएंगी.