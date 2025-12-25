BCCI ने विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित-कोहली के मैच का LIVE प्रसारण क्यों नहीं किया? अश्विन ने बता दी असली वजह

Vijay Hazare Trophy Live Telecast: टीम इंडिया के दो धुरंधर विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरे और शानदार शतक भी जड़ा, लेकिन करोड़ों फैंस इस लम्हे को लाइव नहीं देख सके. दिल्ली बनाम आंध्र और मुंबई बनाम सिक्किम मैच का लाइव प्रसारण ना होने से फैंस काफी निराश हैं और सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं. फैंस का मानना है कि अगर कोई टीवी चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो क्यों ना यूट्यूब के जरिए विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैचों को दिखाया जाए. प्रशंसकों ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट का उदाहरण देते हुए बीसीसीआई से अपील की.
अश्विन ने बताई बड़ी वजह
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि आखिर बीसीसीआई ने रोहित और विराट वाले मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया. रविचंद्रन अश्विन ने कहा, "हर कोई रोहित और विराट को खेलते देखना चाहता है. अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर जारी होते ही घरेलू कैलेंडर भी जारी कर दिया जाता है. इसके बाद बीसीसीआई प्रसारक और किस मैच को दिखाना है, यह तय करती है. रोहित शर्मा और विराट कोहली का शुरुआत से खेलना तय नहीं था. ऐसे में अचानक प्रसारण करवाना मुश्किल होता है. इसी वजह से रोहित और विराट वाले मैच का प्रसारण नहीं हो सका."
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए नियम के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को कम से कम दो मैच खेलने हैं. इसी वजह से रोहित अपनी घरेलू टीम मुंबई और विराट अपनी घरेलू टीम दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं.
रोहित ने जयपुर में बुधवार को मुंबई के लिए खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ 94 गेंद पर 155 रन की पारी खेली और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने. वहीं विराट ने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में दिल्ली के लिए खेलते हुए 101 गेंद पर 131 रन बनाए और टीम को 4 विकेट से जीत दिलायी.
