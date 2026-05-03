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Hindi Newsक्रिकेटअश्विन ने खोला 16 साल पुराना राज! धोनी के एक विकेट ने कैसे बदली उनकी किस्मत? कोच और सेलेक्टर्स भी रह गए थे हैरान

अश्विन ने खोला 16 साल पुराना राज! धोनी के एक विकेट ने कैसे बदली उनकी किस्मत? कोच और सेलेक्टर्स भी रह गए थे हैरान

Ashwin MS Dhoni: रविचंद्रन अश्विन ने साझा किया कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी का विकेट लेकर और उसका जश्न मनाकर उन्होंने सबका ध्यान खींचा. इससे उन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स में जगह मिली और धोनी के साथ उनके खास रिश्ते की शुरुआत हुई.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 03, 2026, 06:09 PM IST
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रविचंद्रन अश्विन और महेंद्र सिंह धोनी. Photo Credit: BCCI
रविचंद्रन अश्विन और महेंद्र सिंह धोनी. Photo Credit: BCCI

Ashwin MS Dhoni: आईपीएल 2026 के बीच भारत के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा खुलासा किया है. अश्विन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत के बारे में एक रोचक जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के विकेट ने उनकी किस्मत चमका दी थी. इसके बाद उन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स में लाया और फिर उन्होंने काफी सफलता हासिल की. अश्विन लंबे समय तक चेन्नई सुपरकिंग्स के सदस्य रहे. वह पुणे सुपर जाएंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के भी खेले. अंत में चेन्नई के लिए ही खेलकर उन्होंने आईपीएल करियर को समाप्त किया.

अश्विन ने बताया है कि धोनी के खिलाफ एक विकेट लेने के बाद किए गए जश्न ने ही उन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के सेटअप में धोनी की नजरों में लाया था. इसी पल के बाद उन्हें वह बहुप्रतीक्षित ब्रेक मिला जिसकी उन्हें तलाश थी. भारत के प्रमुख मैच-विनर बनने से बहुत पहले अश्विन एक युवा ऑफ-स्पिनर थे जो चेन्नई सुपरकिंग्स जैसी मजबूत टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. टीम की कप्तानी धोनी कर रहे थे और स्पिन आक्रमण की कमान दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के हाथों में थी. इसके कारण अश्विन के लिए मौके बहुत कम थे और ओवर्स के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी.

प्लेइंग-11 में एंट्री के लिए मुरलीधरन से टक्कर

मुरलीधरन की मौजूदगी में अश्विन को क्या महसूस होता था? इस पर अश्विन ने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, ''इस स्थिति को समझने में मुझे काफी समय लगा, कम से कम छह या सात साल. मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था. उस टीम में मुरलीधरन जैसे दिग्गज थे. वे अपने चार ओवरों में आसानी से विकेट चटका देते थे, इसलिए मुझे ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे.''

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धोनी अश्विन के जश्न से नाराज क्यों हो गए थे?

अश्विन ने बताया कि उन्होंने चैलेंजर ट्रॉफी के एक मैच के दौरान धोनी का विकेट लिया और उसका बहुत ज्यादा जश्न मनाया, जिससे धोनी थोड़े चिढ़ गए थे. धोनी ने उनसे पूछा कि वह इतना जश्न क्यों मना रहे हैं, जिस पर अश्विन ने ईमानदारी से जवाब दिया, "आपका विकेट लेना मेरा सपना था, अगर मैं आपको आउट करता हूं, तो शायद मुझे CSK टीम में मौका मिले.''

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अश्विन के पहले आईपीएल सीजन का प्रदर्शन कैसा रहा?

अपने पहले आईपीएल सीजन में उन्होंने केवल दो मैच खेले, लेकिन उनके दूसरे मैच ने उनकी क्षमता की झलक दिखा दी.पंजाब किंग्स (तत्कालीन किंग्स इलेवन पंजाब) के खिलाफ उन्होंने स्पिन के दबदबे वाले कम स्कोर के मुकाबले में 2/13 के शानदार आंकड़े दर्ज किए. यह एक शांत शुरुआत थी, लेकिन इसने एक निरंतर बढ़त का संकेत दिया. जैसे-जैसे अश्विन ने मध्य ओवरों में गेंदबाजी करना शुरू किया, टीम में उनकी भूमिका और स्पष्ट हो गई. अश्विन ने बताया, ''कई बार जब मैं मध्य ओवरों में गेंदबाजी करता था, तो धोनी स्टंप के पीछे से मेरा मार्गदर्शन करते थे. मुझे बताते थे कि कहां गेंदबाजी करनी है और फील्ड कैसे सेट करनी है.'' धोनी की सलाह थी कि वह हमेशा अपनी विविधताओं पर काम करें और 'फंकी' (प्रयोगशील) बने रहें.

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धोनी ने अश्विन को भेजा था मैसेज

अश्विन ने यह भी साझा किया कि जब उन्होंने अपना 500वां टेस्ट विकेट लिया, तो धोनी उन्हें मैसेज भेजने वाले पहले व्यक्ति थे. अश्विन ने कहा, "धोनी को फोन पर रहने के लिए नहीं जाना जाता है और उन तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता. उनका मैसेज सबसे पहले आया, जिसमें लिखा था, ''इसे दोगुना कर दो.''

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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