'तुम वर्ल्ड कप प्लान में फिट नहीं', अश्विन का सनसनीखेज बयान, चीफ सेलेक्टर अगरकर को दे डाली ये सलाह

Rohit Sharma Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट इस समय उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. टेस्ट के बाद अब वनडे में भी शुभमन गिल को हटा दिया गया है. चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है. उन्होंने लिमिटेड ओवरों में बतौर कप्तान अपने आखिरी मैचों में टीम इंडिया को ट्रॉफी दिलाई है. टी20 इंटरनेशनल में उनका मैच टी20 वर्ल्ड कप 2024 में था. भारत साउथ अफ्रीका को हराकर चैंपियन बना था. उसके बाद वनडे में बतौर कप्तान उनका आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल साबित हुआ. इसमें टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन बनी थी.

रोहित-विराट को घरेलू क्रिकेट में खेलना चाहिए

अब रोहित को अचानक से हटाकर शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंप दी गई. हालांकि, हिटमैन और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज के लिए किया गया है. चयनकर्ताओं के इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी राय रखी है. उनका कहना है कि दोनो दिग्गजों को घरेलू टूर्नामेंटों में प्रदर्शन करके भारत की विश्व कप योजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी चाहिए. अश्विन का कहना है कि रोहित-विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना चाहिए.

रोहित की कप्तानी पर सवाल नहीं

अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने स्वीकार किया कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत को लगातार दो ICC ट्रॉफियां जिताई हैं. हालांकि, उन्होंने बताया कि चयनकर्ताओं और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रोहित और विराट कोहली को लेकर दो प्रमुख कारकों के आधार पर निर्णय लिए होंगे. पहला, क्या वे भविष्य की योजनाओं का हिस्सा हैं? दूसरा, यदि हां, तो क्या वे केवल एक प्रारूप में सक्रिय रहते हुए 2027 तक अपनी फॉर्म बरकरार रख सकते हैं?

अश्विन ने दो सवालों से समझाई कहानी

अश्विन ने कहा, ''रोहित की कप्तानी के बारे में बात करने के लिए कुछ भी बहस लायक नहीं है. लेकिन क्या वह 2027 विश्व कप के लिए सही दिशा हैं? यह सवाल चयन समिति और कोच द्वारा पूछा जाएगा. जाहिर तौर पर उन्होंने चर्चा की होगी और दो चीजें सामने आई होंगी: एक कोहली और रोहित हमारी 2027 विश्व कप की योजनाओं में नहीं हैं. दो- अगर उन्हें शामिल किया जाता है, तो क्या वे 2027 में ICC टूर्नामेंट तक अपनी फॉर्म बनाए रख सकते हैं? दोनों ही बड़े सवाल हैं."

लय में आने के लिए घरेलू क्रिकेट है जरूरी: अश्विन

पिछले दिसंबर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके इस अनुभवी गेंदबाज ने कहा कि अगर चयनकर्ता कोहली और रोहित को अपनी विश्व कप योजनाओं का हिस्सा मानते हैं, तो उन्हें इंडिया 'ए' सीरीज और विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेना चाहिए. अश्विन ने समझाया कि इन मैचों में खेलने से उनका चयन तो तय नहीं होगा, लेकिन इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए अपनी लय वापस पाने में मदद मिलेगी. साथ ही उनकी उपस्थिति ही विश्व कप के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाएगी.

विजय ट्रॉफी में उतरने पर नजर

अश्विन ने कहा, "अगर आपको उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, तो आपको एक रास्ता खोजना होगा. उदाहरण के लिए, इंडिया 'ए' सीरीज हुई, तो आपको उन्हें वह सीरीज खेलने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा 50 ओवर का क्रिकेट नहीं है. उन्हें कहना चाहिए था कि अगर आप सीरीज़ नहीं खेलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप योजना में फिट होते हैं. अगर यह सीरीज नहीं, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी होगी. उससे हमें पता चलेगा कि उनकी फॉर्म कैसी है.''

घरेलू क्रिकेट पर जोर

अश्विन ने आगे कहा, ''मैंने सुना है कि अतीत में कुछ खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलने से कतराते रहे हैं. हो सकता है कि वे इंडिया 'ए' सीरीदज खेलने के लिए प्रेरित न हों, ऐसा हो सकता है. इसलिए आपको उन्हें अवसर देना होगा. अगर आपने उन्हें मौका दिया है और उन्होंने 'न' कहा, तो बात साफ है. अगर चयनकर्ता या कोच ने उनसे कहा है कि मैं चाहता हूं कि आप यह सीरीज खेलें, चयन के उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल लय में आने के लिए. यह केवल यह दिखाने के लिए है कि वे खेलने को लेकर गंभीर हैं.''

अश्विन ने गिल का किया समर्थन

अश्विन ने गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त करने केबीसीसीआई के फैसले का भी समर्थन किया. उन्होंने बताया कि अगर रोहित अगले साल अनफिट हो जाते हैं, तो चयनकर्ताओं के पास अगले लीडर की योग्यता का आकलन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा. उन्होंने कहा, ''इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोहित और विराट दोनों 2027 विश्व कप में रहना चाहते हैं. जो तैयारी हम उनसे देख रहे हैं, वह उनके शरीर में एक निवेश है, ताकि वे विश्व कप के लिए तैयार रहें. अजीत अगरकर और अन्य चयनकर्ता मीटिंग में यह कहते हुए नहीं बैठेंगे कि उसने आज जिम किया है, इसलिए उसे चुन लो. यह इस तरह काम नहीं करता.''