आईपीएल के 'सुल्तान' की टीम इंडिया में होगी वापसी? 4 साल से बाहर, वर्ल्ड कप के लिए उठी मांग

ODI World Cup 2027: आईपीएल 2026 में अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार दूसरी बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं. पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि टीम इंडिया को अगले साल होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भुवनेश्वर की सेवाओं की सख्त जरूरत होगी. अश्विन ने चयनकर्ताओं से भुवी के साथ बातचीत के रास्ते खोलने की गुजारिश की है.
36 वर्षीय भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 सीजन में आरसीबी के लिए घातक गेंदबाजी करते हुए 28 विकेट झटके और वह अपनी फ्रैंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. वह पर्पल कैप की दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे. भुवनेश्वर आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं. हालांकि, भुवी ने नवंबर 2022 से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है और उनका आखिरी वनडे मुकाबला 21 जनवरी, 2022 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था.
क्रिकइन्फो पर एक चर्चा के दौरान, अश्विन ने भुवनेश्वर कुमार को अपनी वर्ल्ड कप योजनाओं में 'हां' की श्रेणी में रखा. उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के नाम पर सहमति जताई, जबकि वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और गुरनूर बरार को अपनी सूची से बाहर रखा. भुवी के बारे में उन्होंने कहा, "मैं उनसे संवाद करूंगा और उन्हें सभी प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट और विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए प्रेरित करूंगा ताकि वह दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें.''
भुवनेश्वर कुमार ने अब तक 121 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 141 विकेट हासिल किए हैं. हालांकि, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली वर्तमान चयन समिति का रुख देखते हुए उनकी वापसी कठिन लग रही है. पिछले कुछ समय से भारतीय टीम मैनेजमेंट गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे लंबे कद के तेज गेंदबाजों पर अधिक भरोसा दिखा रहा है, जो बुमराह और सिराज के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती दे सकें.
आईसीसी ने गुरुवार को घोषणा की कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के 12 स्थानों पर किया जाएगा. यह 14-टीमों का टूर्नामेंट अक्टूबर और नवंबर के महीनों में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख वेन्यू में वांडरर्स स्टेडियम, सेंचुरियन, न्यूलैंड्स और किंग्समीड शामिल हैं, जबकि जिम्बाब्वे के हरारे और नामीबिया के विंडहोक में भी महत्वपूर्ण मुकाबले आयोजित होंगे.