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आईपीएल के 'सुल्तान' की टीम इंडिया में होगी वापसी? 4 साल से बाहर, वर्ल्ड कप के लिए उठी मांग

ODI World Cup 2027: अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल करने की वकालत की है. जानें क्या है पूरा मामला और वर्ल्ड कप के वेन्यू की लिस्ट.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 31, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:28 PM IST
आईपीएल के 'सुल्तान' की टीम इंडिया में होगी वापसी? 4 साल से बाहर, वर्ल्ड कप के लिए उठी मांग
Image Credit: भुवनेश्वर कुमार. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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