हार्दिक पांड्या के बदले ग्रीन नहीं इन 2 खिलाड़ियों की होगी डिमांड? अश्विन ने बताया मुंबई इंडियंस का पूरा प्लान

Hardik Pandya Trade News: आईपीएल 2027 से पहले क्रिकेट जगत में हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है. फिलहाल मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि 3 बार की चैंपियन KKR स्टार ऑलराउंडर पर बड़ा दांव खेलने को तैयार है. हालांकि, अभी तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को नए कप्तान की तलाश है. ऐसे में हार्दिक उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं. हालांकि, ये डील तभी सफल होगी, जब मुंबई इंडियंस की डिमांड पूरी होगी. पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने MI को सुझाव देते हुए आगे का प्लान बताया है.