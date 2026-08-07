हार्दिक पांड्या के बदले ग्रीन नहीं इन 2 खिलाड़ियों की होगी डिमांड? अश्विन ने बताया मुंबई इंडियंस का पूरा प्लान

Hardik Pandya Trade News: आईपीएल 2027 से पहले क्रिकेट जगत में हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है. फिलहाल मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि 3 बार की चैंपियन KKR स्टार ऑलराउंडर पर बड़ा दांव खेलने को तैयार है. हालांकि, अभी तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को नए कप्तान की तलाश है. ऐसे में हार्दिक उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं. हालांकि, ये डील तभी सफल होगी, जब मुंबई इंडियंस की डिमांड पूरी होगी. पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने MI को सुझाव देते हुए आगे का प्लान बताया है.
रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक पांड्या के ट्रेड न्यूज पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अटकलों को आधार बनाते हुए कहा कि KKR हार्दिक के लिए कैमरन ग्रीन को कुर्बान कर देगी, लेकिन अगर कंगारू ऑलराउंडर ने अगले साल होने वाले एशेज पर फोकस करने के लिए आईपीएल खेलने से मना कर दिया तो क्या होगा?
कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले सीजन से पहले हुए मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने थे. हालांकि, आईपीएल 2026 में ग्रीन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. हाफ स्टेज तक वो पूरी तरह फ्लॉप हुए थे. हालांकि, दूसरे हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया था. उन्होंने KKR के लिए 14 मैचों में 145.70 के स्ट्राइक रेट से 322 रन बनाए. साथ ही 7 विकेट चटकाए.
पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि अगर मैं मुंबई इंडियंस की जगह होता तो सिर्फ एक ही शर्त पर हार्दिक पांड्या को KKR के साथ ट्रेड करता. मैं उनसे रिंकू सिंह और तेज गेंदबाज हर्षित राणा की डिमांड करता. इन दोनों खिलाड़ियों के आने से मुंबई इंडियंस और मजबूत हो जाएगी.
रविचंद्रन अश्विन के इस प्लान में दम तो है. क्योंकि अगले साल इंग्लैंड में एशेज सीरीज होगी. कैमरन ग्रीन टेस्ट पर फोकस करने के लिए या तो आईपीएल 2026 मिस करेंगे, नहीं तो बीच सीजन टीम का साथ छोड़ देंगे. ऐसे में हार्दिक के बदले सिर्फ ग्रीन को मांगना मुंबई इंडियंस के लिए नुकसान साबित हो सकता है. अगर KKR रिंकू सिंह और हर्षित राणा को कुर्बान करती है तो इससे मुंबई इंडियंस का ज्यादा फायदा होगा. इसके बदले में कोलकाता को हार्दिक पांड्या के रूप में नया कप्तान मिल जाएगा.