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हार्दिक पांड्या के बदले ग्रीन नहीं इन 2 खिलाड़ियों की होगी डिमांड? अश्विन ने बताया मुंबई इंडियंस का पूरा प्लान

Hardik Pandya Trade News: इस बात की चर्चा तेज है कि आईपीएल के अगले सीजन से पहले हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का दामन छोड़ सकते हैं. दावा किया जा रहा है कि नए कप्तान की तलाश में KKR हार्दिक पर दांव लगाएगी. अश्विन ने मुंबई इंडियंस को दिलचस्प सुझाव दिया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 07, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:06 PM IST
हार्दिक पांड्या के बदले ग्रीन नहीं इन 2 खिलाड़ियों की होगी डिमांड? अश्विन ने बताया मुंबई इंडियंस का पूरा प्लान
Image Credit: हार्दिक पांड्या के बदले ग्रीन नहीं इन 2 खिलाड़ियों की होगी डिमांड? (@IPL/BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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