बाबर आजम के खिलाफ नहीं खेलेंगे अश्विन... अचानक लगी चोट, BBL के पूरे सीजन से बाहर

Ravichandran Ashwin BBL: भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग (2025−26 सीज़न) से बाहर हो गए हैं. अश्विन ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए एक लंबा पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने बताया कि घुटने की चोट के कारण वह टी20 लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं कर पाएंगे. अश्विन को आगामी BBL सीजन में सिडनी थंडर्स के लिए खेलना था. उनके बाहर होने से फैंस को पाकिस्तान बाबर आजम के खिलाफ इस दिग्गज स्पिनर की फिरकी का जादू देखने को नहीं मिलेगा. बाबर सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हैं.

अश्विन ने क्या कहा?

सिडनी थंडर्स ने 39 वर्षीय अश्विन को पूरे सीजन के लिए टीम में शामिल किया था. वह ऑस्ट्रेलियाई टूर्नामेंट में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बनने वाले थे. हालांकि, फ्रेंचाइजी अश्विन पर बारीकी से नज़र रखेगी. यदि वह घुटने की चोट से जल्दी ठीक हो जाते हैं तो वह टूर्नामेंट के बाद के चरणों में भाग ले सकते हैं. अश्विन ने लिखा, ''आगामी सीजन की तैयारी के लिए चेन्नई में प्रशिक्षण के दौरान मुझे घुटने में चोट लग गई. इस कारण मैं बीबीएल 15 से बाहर रहूंगा. यह बहुत मुश्किल है. मैं वास्तव में इस समूह का हिस्सा बनने और आपके सामने खेलने के लिए उत्साहित था.

अगस्त में लिया था संन्यास

अश्विन ने इस साल अगस्त में अपने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की थी. उन्होंने थंडर्स के लिए BBL सीजन के आखिरी में कम से कम तीन मैच खेलने पर सहमति व्यक्त की थी. यह व्यवस्था ऑफ-स्पिनर के ILT20 में भाग लेने की प्रतिबद्धता पर आधारित थी, जहां उन्होंने अधिकतम बेस प्राइस 120,000 अमेरिकी डॉलर की लिस्ट में अपना नाम दिया था.

ILT20 में अश्विन को किसी ने नहीं खरीदा

अश्विन को ILT20 नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला. छह फ्रेंचाइजी में से किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई. इससे वह BBL अनुबंध अर्जित करने वाले पहले कैप्ड भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए थे. इस सीजन में BBL में सिडनी थंडर्स का अभियान 16 दिसंबर को होबार्ट में हरिकेंस के खिलाफ ग्रैंड फाइनल के रीमैच के साथ शुरू होगा. इसके बाद टीम 20 दिसंबर को सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ खेलेगी.