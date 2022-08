Asia Cup 2022: रविवार को खेले गए एशिया कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे पाकिस्तानी गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए. एशिया कप के पहले ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 147 रन बनाए थे. एक समय भारत की पारी लड़खड़ा गई थी लेकिन पांड्या और जडेजा ने शानदार पारी खेली और टीम को जीत तक पहुंचाया. हालांकि आखिरी ओवर में जडेजा 35 रन बनाकर आउट हो गए थे. लेकिन पांड्या डटे रहे और छक्का मारकर भारत को जीत दिला दी.

अंतिम ओवर का रिएक्शन वायरल

अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए सात रन चाहिए थे. मोहम्मद नवाज ने पहली गेंद पर जडेजा को बोल्ड कर दिया. इसके बाद तीसरी गेंद पर पांड्या शॉट खेलना चाहते थे. लेकिन उसे फील्डर ने रोक दिया. दूसरे छोर थे दिनेश कार्तिक. तब भारत को 3 गेंद पर 6 रनों की दरकार थी. इसी दौरान कार्तिक की ओर देखकर हार्दिक पांड्या ने वेब सीरीज मिर्जापुर के 'कालीन भैया' यानी पंकज त्रिपाठी जैसा रिएक्शन दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग जमकर हार्दिक के इस रिएक्शन को शेयर कर उनके आत्मविश्वास की तारीफ रहे हैं. नवाज की चौथी ही गेंद पर हार्दिक ने छक्का मारकर देश को जीत का तोहफा दिया.

The reaction from @hardikpandya7 says it ALL.. pic.twitter.com/EgFaygTLb5

— debasish bose (@debs_campeon) August 28, 2022