Asia cup: इस दिग्गज ने दिया चौंकाने वाला बयान, इन 2 प्लेयर्स के होने से मजबूत होती टीम इंडिया; लेकिन...

Indian Team In Asia Cup: सेलेक्टर्स ने आगामी एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया. रोहित शर्मा की कप्तानी में कई दिग्गज प्लेयर्स की टीम इंडिया में वापसी हुई है. इनमें विराट कोहली और केएल राहुल शामिल हैं. अब भारत के पूर्व खिलाड़ी और घातक गेंदबाज इरफान पठान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया में अगर ये दो प्लेयर्स होते तो टीम इंडिया ज्यादा मजूबत होती.

इरफान पठान ने किया ये ट्वीट

इरफान पठान ने ट्वीट किया है कि एशिया कप के लिए सेलेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी टीम चुनी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल भारतीय टीम में शामिल होते, तो टीम इंडिया मजबूत होती. विराट कोहील की वापसी देखकर अच्छा लग रहा है. उम्मीद करते हैं एशिया के दौरान विराट कोहली अपनी खोई हुई फॉर्म वापिस पा लेंगे. विराट कोहली लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. पिछले तीन सालों में वह क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं लगा पाए हैं.

This is a good team just need Bumrah and Harshal back to full fitness going forward. Good to see Kohli is back. Expecting him to be back to his full form. #AsiaCup2022

