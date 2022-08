Asia Cup 2022: भारत-पाकिस्तान मैच के बाद क्यों वायरल हो रही हार्दिक पांड्या की ये फोटो? जान लीजिए वजह

Hardik Pandya Viral Photo: भारतीय टीम ने एशिया कप-2022 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. रविवार को दुबई में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 148 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. टीम इंडिया की जीत के हीरो स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रहे. उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया. इस धाकड़ ऑलराउंडर ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं जब बल्लेबाजी की बारी आई तो उन्होंने 17 गेंदों में 33 रनों की तूफानी पारी खेली. हार्दिक ने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर सिक्स लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई.

वायरल हो रही हार्दिक पांड्या की ये फोटो

पाकिस्तान पर टीम इंडिया की रोमांचक जीत के बाद हार्दिक पांड्या की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से वापस ले जाते देखा जा सकता है. हार्दिक पांड्या की ये फोटो 2018 के एशिया कप की है. 19 सितंबर 2018 को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में हार्दिक गेंदबाजी करते वक्त चोटिल हो गए थे. हार्दिक पाकिस्तान की पारी का 18वां और अपना 5वां ओवर डाल रहे थे. ओवर की 5वीं गेंद डालने के बाद हार्दिक दर्द से कराहते हुए जमीन पर गि पड़े थे. उन्हें हैमस्ट्रिंग की शिकायत हुई थी.

Hardik Pandya in 2018 Asia Cup and now 2022 Asia Cup - Incredible comeback of Hardik Pandya. Redemption. pic.twitter.com/iV3HT3ZcKe

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) August 28, 2022