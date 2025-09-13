Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बाद एक और जीत... बांग्लादेश की डूबी लुटिया, श्रीलंका ने मारी बाजी
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बाद एक और जीत... बांग्लादेश की डूबी लुटिया, श्रीलंका ने मारी बाजी

SL vs BAN: एशिया कप 2025 का रोमांच हर दिन बढ़ता नजर आ रहा है. भारत और पाकिस्तान ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया. अब श्रीलंका भी इन दोनों टीमों के ढर्रे पर चल दी है. बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की टीम ने एकतरफा अंदाज में 6 विकेट से जीत दर्ज की. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:57 PM IST
SL vs BAN: एशिया कप 2025 का रोमांच हर दिन बढ़ता नजर आ रहा है. भारत और पाकिस्तान ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया. अब श्रीलंका भी इन दोनों टीमों के ढर्रे पर चल दी है. बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की टीम ने एकतरफा अंदाज में 6 विकेट से जीत दर्ज की. बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में फुस्स नजर आई. हालांकि, मिडिल ऑर्डर ने टीम की लाज बचाकर मैच में जान डाल दी थी. 

श्रीलंका ने जीता था टॉस

श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने करने का फैसला किया था. बांग्लादेश की टीम बैटिंग में उतरते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. 0 के स्कोर पर ही टीम ने अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था. 53 रन के स्कोर पर टीम ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था. इसके बाद मिडिल ऑर्डर में जाकिर अली और शामिम हुसैन ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर मैच में जान डाल दी. 

139 रन पर सिमटी बांग्लादेश

जाकिर अली ने 41 रन की पारी खेली जबकि हुसैन ने 42 रन ठोके. टीम ने इन दोनों की पारियों के दम पर 139 रन की पारी खेली. श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में हसरंगा छाए. उन्होंने दो बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया. इसके अलावा नुवान तुसारा और दुष्मंथा चमीरा ने 1-1 विकेट अपने नाम किए. जवाब में श्रीलंका ने आते ही बांग्लादेश के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया. 

निसांका ने खेली शानदार पारी

श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका ने शानदार अंदाज में टीम की शुरुआत की. उन्होंने 34 गेंद में 50 रन की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 1 छक्का देखने को मिला. कुसल मेंडिस फ्लॉप रहे, लेकिन कामिल मिशारा ने 32 गेंद में 46 रन ठोके और जीत अपनी टीम की झोली में डाल दी. अब सभी की नजरें भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर टिकी हुई हैं जिसमें 14 सितंबर को खेला जाएगा. 

Asia Cup 2025

