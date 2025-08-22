एशिया कप 2025 में किस नंबर पर बैटिंग करेंगे संजू सैमसन? अचानक फैंस को दे दिया बड़ा हिंट
एशिया कप 2025 में किस नंबर पर बैटिंग करेंगे संजू सैमसन? अचानक फैंस को दे दिया बड़ा हिंट

एशिया कप 2025 में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, यह भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है. BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल को भारत का नया टी20 उपकप्तान नियुक्त किया है. ऐसे में शुभमन गिल का एशिया कप 2025 के दौरान टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में चुना जाना पक्का है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 22, 2025, 12:21 PM IST
एशिया कप 2025 में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, यह भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है. BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल को भारत का नया टी20 उपकप्तान नियुक्त किया है. ऐसे में शुभमन गिल का एशिया कप 2025 के दौरान टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में चुना जाना पक्का है. भारतीय टी20 टीम में बन रहे मौजूदा हालात को देखते हुए अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल को ओपनिंग के लिए उतारा जा सकता है. अब संजू सैमसन किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, इसको लेकर भी बड़ा हिंट मिल गया है.

एशिया कप 2025 में किस नंबर पर बैटिंग करेंगे संजू सैमसन?

एशिया कप 2025 में संजू सैमसन के ओपनिंग करने की संभावना बेहद कम है. संजू सैमसन के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हो सकता है. संजू सैमसन ने खुद इसको लेकर पहले ही एक बड़ा संकेत दे दिया है. संजू सैमसन गुरुवार को केरल क्रिकेट लीग में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए ओपनिंग करने नहीं आए. संजू सैमसन ने खुद को पांचवें नंबर पर शिफ्ट कर लिया. हालांकि अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स के खिलाफ संजू सैमसन को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. संजू सैमसन के इस कदम से यह साफ हो गया कि वह एशिया कप 2025 में क्या चाहते हैं.

संजू सैमसन के रिकॉर्ड्स

एशिया कप 2025 में संजू सैमसन को पांचवें या छठे नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिल सकता है. संजू सैमसन ने भारत के लिए 42 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 861 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. संजू सैमसन ने इसके अलावा 16 वनडे मैचों में 56.67 की बेहतरीन औसत से 510 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है. संजू सैमसन का जन्म 11 नवंबर 1994 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था. संजू सैमसन दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं और वह शातिर विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं. संजू सैमसन घरेलू मैचों में केरल के लिए खेलते हैं. संजू सैमसन 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे.

10 साल में खेले सिर्फ 58 इंटरनेशनल मैच

संजू सैमसन ने 19 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I मैच के जरिए अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. आईपीएल में लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण संजू सैमसन को साल 2015 में जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुना गया था. संजू सैमसन ने टीम इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू साल 2015 में किया था और तब से लेकर अभी तक उन्होंने 10 साल में महज 58 इंटरनेशनल मैच ही खेले हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि संजू सैमसन को महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, केएल राहुल और ईशान किशन जैसे माहिर विकेटकीपर्स की मौजूदगी के कारण भारत की वनडे और टी20 टीम में खुलकर मौके ही नहीं मिले. वैसे संजू सैमसन विस्फोटक बल्लेबाज, बेहतरीन विकेटकीपर होने के अलावा फील्डिंग में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं.

;