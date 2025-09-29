Advertisement
किसने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक से लेकर तिलक तक, जानें किस खिलाड़ी का रहा एशिया कप में जलवा

एशिया कप 2025 की सबसे मजबूत टीमों में नंबर 1 पर डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया का नाम लिया जा रहा था. टूर्नामेंट खत्म होते-होते भारतीय टीम ने ये बात साबित भी करके दिखा दिया कि ऐसा क्यों कहा जा रहा था. सबसे खास बात ये रही टीम इंडिया के खिताब जीतने के साथ-साथ और कई अवॉर्ड भी भारतीय खिलाड़ी अपने नाम करने में कामयाब रहे.  

Sep 29, 2025
एशिया कप 2025 की सबसे मजबूत टीमों में नंबर 1 पर डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया का नाम लिया जा रहा था. टूर्नामेंट खत्म होते-होते भारतीय टीम ने ये बात साबित भी करके दिखा दिया कि ऐसा क्यों कहा जा रहा था. बता दें कि टीम इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. पाकिस्तान और भारत के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल कर अपने जलवे के बरकरार रखा. सबसे खास बात ये रही टीम इंडिया के खिताब जीतने के साथ-साथ और कई अवॉर्ड भी भारतीय खिलाड़ी अपने नाम करने में कामयाब रहे.  

1 - तिलक वर्मा

फाइनल मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले तिलक वर्मा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से नवाजा गया. तिलक ने सबसे जरूरी मुकाबले में 53 गेंदों में 69 रनों की शानदार पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के जमाए. 

2- शिवम दुबे

अपने बल्ले से अहम योगदान के साथ-साथ संकट के समय में महत्वपूर्ण साझेदारी करने वाले शिवम दुबे के गेम चेंजर ऑफ द मैच का  पुरस्कार मिला.  दुबे ने 22 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 33 रन बनाए.

3- अभिषेक शर्मा

इस नाम से कौन  भला कौन नहीं परिचित होगा. पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अपने बल्ले से उन्होंने रन बरसाया है. इस तरीके से शायद ही कोई खेल पाया होगा. अभिषेक को पूरे टूर्नामेंट के दौरान जमकर रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवॉर्ड से नवाजा गया. इसमें उनको 15000 US डॉलर के साथ SUV Haval भी मली.

4- तिलक वर्मा

'मोस्ट सिक्सेस' का अवॉर्ड  तिलक वर्मा को दिया गया. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 4 गगनचुंबी छक्के जमाए.  फाइनल मैच में हवाई शॉट दागना आसान काम नहीं होता, लेकिन तिलक ने ये कर दिखाया.

5- कुलदीप यादव

आखिर में अपनी फिरकी गेंदबाजी से सभी को छक्के छुड़ाने वाले कुलदीप यादव को 'मोस्ट वैल्यूड प्लेयर' ऑफ द पुरस्कार दिया गया. कुलदीप ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपनी घातक गेंदबाजी से 7 मैचों में 17 विकेट झटके.

ये भी पढ़ें:पोस्ट मैच में जमकर दिया ज्ञान, सलमान आगा की हरकत ने किया सबको हैरान, आपको भी नहीं होगा भरोसा

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Asia cup 2025 Award winner list

;