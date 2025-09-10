AFG vs HK: चौके-छक्के और रनों का अंबार... Asia Cup के पहले ही मैच में रोमांच, विस्फोटक बल्लेबाजी से छाए दो नाम
Advertisement
trendingNow12915678
Hindi Newsक्रिकेट

AFG vs HK: चौके-छक्के और रनों का अंबार... Asia Cup के पहले ही मैच में रोमांच, विस्फोटक बल्लेबाजी से छाए दो नाम

AFG vs HK: एशिया कप 2025 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ. अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच पहले ही मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज दिखा. ट्राई सीरीज में पाकिस्तान से हारकर आई अफगानी टीम ने मेगा इवेंट का आगाज जीत के साथ किया. दो विस्फोटक बल्लेबाज इस मुकाबले में बल्ले से हल्ला मचाते दिखे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Omarzai
Omarzai

AFG vs HK: एशिया कप 2025 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ. अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच पहले ही मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज दिखा. ट्राई सीरीज में पाकिस्तान से हारकर आई अफगानी टीम ने मेगा इवेंट का आगाज जीत के साथ किया. दो विस्फोटक बल्लेबाज इस मुकाबले में बल्ले से हल्ला मचाते दिखे. कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से धूल चटा दी.

26 रन पर अफगानिस्तान के थे 2 विकेट

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 26 के स्कोर पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था. लेकिन एक छोर पर सादिकुल्लाह अटल खूंटा गाड़कर खड़े नजर आए. दूसरे छोर पर मोहम्मद नबी ने उनका साथ दिया और 33 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को पटरी पर वापस लौटाया. अटल ने तूफानी अंदाज में फिफ्टी ठोकी और क्रीज पर जमे रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अटल की नाबाद पारी

अटल ने अफगानिस्तान के लिए नाबाद 73 रन की पारी को अंजाम दिया. उन्होंने 52 गेंद में 3 छक्के और 6 चौकों की बदौलत ये पारी खेली. ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने मैदान में उतरते ही तबाही मचा डाली और सभी का ध्यान खींचा. उमरजई ने महज 20 गेंद में फिफ्टी ठोकी. उन्होंने 21 गेंद में 5 छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 53 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 188 तक पहुंचा दिया. 

ताश के पत्तों की तरह ढह गई हांगकांग

189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. इस टीम ने टीम के टॉप-5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. इन पांच बल्लेबाजों में 2 बल्लेबाज रन आउट हो गए. अफगानिस्तान की टीम ने इस मुकाबले को 94 रन से अपने नाम किया. अब ये टीम अपना अगला मैच 16 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup

Trending news

नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
;