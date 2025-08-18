अय्यर... रिंकू या पराग, किसे मिलेगा एशिया कप का टिकट? चरम पर पहुंचा सेलेक्शन का सस्पेंस

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर से शुरू होने वाले टी20 फॉर्मेट के एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. 19 अगस्त को मुंबई में सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम के ऐलान से पहले सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच गया है.

किसे मिलेगा एशिया कप का टिकट?

पता चला है कि सेलेक्शन कमिटी इस बात पर चर्चा करेगी कि श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह या रियान पराग जैसे स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को चुना जाए या फिर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को भी चुना जा सकता है. अगर सेलेक्टर्स स्पेशलिस्ट बल्लेबाजी के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो उन्हें श्रेयस अय्यर से आगे देखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने दो अलग-अलग टीमों की कप्तानी करते हुए लगातार दो सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया है.

श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज हैं और एशिया कप 2025 में स्पिनरों का दबदबा रहने वाला है. श्रेयस अय्यर ऐसे में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. श्रेयस अय्यर टी20 फॉर्मेट में रन चेज करने में माहिर हैं. श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए 51 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30.66 की औसत और 136.12 की स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने टी20 इंटरनेशनल में 8 अर्धशतक जड़े हैं.

रिंकू सिंह

एक और नाम जिस पर चर्चा होने की संभावना है, वह है रिंकू सिंह. रिंकू सिंह एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए नंबर-7 पर बल्लेबाजी करने के लिए बेहतर विकल्प साबित होंगे. रिंकू सिंह ने भारत के लिए 33 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 161.06 के स्ट्राइक रेट से 546 रन बनाए हैं. रिंकू सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में माहिर हैं. टी20 इंटरनेशनल में रिंकू सिंह ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का ट्रेलर दिखाया भी है. बता दें कि रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक आईपीएल मैच के आखिरी ओवर में लगातार पांच छक्के जड़कर अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई थी.

रियान पराग

रियान पराग भी एशिया कप 2025 में मौका पाने के दावेदार हैं. रियान पराग एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी में भी माहिर हैं. रियान पराग को एशिया कप 2025 के लिए नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा. रियान पराग ने टीम इंडिया के लिए 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 106 रन बनाए हैं. रियान पराग ने इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4 विकेट भी झटके हैं.