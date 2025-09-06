Asia Cup 2025 में हिंदी कमेंट्री में होंगे ये धुरंधर, सचिन के साथी की भी एंट्री, देखें पूरी लिस्ट

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 2 दिन बाद 9 सितंबर से हो जाएगा. भारतीय फैंस भारत का प्रदर्शन देखने के लिए बेताब हैं. 10 सितंबर को सूर्यकुमार यादव वाली टीम इंडिया एशिया कप में अपने अभियान का आगाज करेगी. अब एशिया कप में भारतीय फैंस के मनोरंजन के लिए हिंदी कमेंट्री पैनल में 9 धुरंधरों के नामों का ऐलान भी हो गया है. इस लिस्ट में एक सचिन तेंदुलकर के साथी भी शामिल हैं जिन्होंने एक जमाने में वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बैटिंग से राज किया.

8 टीमें ले रही हिस्सा

एशिया कप में ट्रॉफी के लिए आठ टीमों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. सभी की नजरें भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर होंगी. एशिया कप का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दोनों के लिए उपलब्ध होगा. 8 टीमों के बीच 19 मुकाबले खेले जाएंगे और टूर्नामेंट में दो ग्रुप होंगे. भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं. दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमें सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करेंगी.

28 सितंबर को होगा फाइनल

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेलेगा. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी. पिछली बार टी20 फॉर्मेट का एशिया कप 2022 में खेला गया था. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका ने खिताबी जीत दर्ज की थी. इस बार एशिया कप को हिंदी कमेंट्री पैनल फैंस में रोमांच भरने को तैयार है. 9 कमेंटेटर्स को हिंदी कमेंट्री के लिए चुना गया है. इसमें दिग्गज वीरेंद्र सहवाग का भी नाम शामिल है.

कुछ ऐसा होगा हिंदी कमेंट्री पैनल

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने हिंदी कमेंट्री के लिए लाइनअप की घोषणा कर दी है. सहवाग के अलावा इरफान पठान, अजय जडेजा, विवेक राजदान, अभिषेक नायर, सबा करीम, गौरव कपूर, आतिश ठुकराल, समीर कोचर भी हिंदी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे. अंग्रेजी और हिंदी के अलावा, एशिया कप की कमेंट्री तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध होगी. हालांकि, प्रसारकों ने अभी तक अन्य भाषाओं के लिए पूरी कमेंट्री सूची की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.