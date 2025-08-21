Asia Cup 2025: भारतीय स्क्वॉड में किस आईपीएल टीम के कितने खिलाड़ी? मुंबई इंडियंस की धाक, लखनऊ सुपर जाएंट्स फिसड्डी

India Squad for Asia Cup: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. 9 से 28 सितंबर तक यह टूनामेंट यूएई में खेला जाएगा. मंगलवार (19 अगस्त) को चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान किया था. टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के पास ही है. ओपनर शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया गया है. जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है. अक्षर पटेल टीम के अनुभवी प्लेयर्स में से एक हैं. वह टीम के उपकप्तान थे, लेकिन गिल के वापस आते ही उनसे ये जिम्मेदारी वापस ले ली गई.

मुंबई इंडियंस के सबसे ज्यादा खिलाड़ी

एशिया कप के लिए चुनी गई टीम आईपीएल का प्रतिनिधित्व काफी बड़े स्तर पर है. 10 में से 9 टीमों के प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेलेंगे. मुंबई इंडियंस के सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी एशिया कप में नजर आएंगे तो लखनऊ सुपर जाएंट्स इकलौती ऐसी टीम है जिसका कोई खिलाड़ी स्क्वॉड में नहीं है. कोलकाता नाइटराइडर्स के तीन क्रिकेटरों को मौका दिया गया है. मुंबई के बाद उसी के सबसे ज्यादा खिलाड़ी स्क्वॉड में हैं.

मुंबई के कौन-कौन प्लेयर?

मुंबई इंडियंस के सबसे ज्यादा चार खिलाड़ी टीम में शामिल हैं: कप्तान सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह. यह भारत के सफेद गेंद सेटअप में फ्रेंचाइजी के निरंतर प्रभाव को दर्शाता है. इनमें से तीन लगातार लिमिटेड ओवर में खेलते हैं. हार्दिक वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट के अहम प्लेयर हैं. वहीं, जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में टीम के नंबर-1 खिलाड़ी हैं.

इन टीमों के ये प्लेयर टीम में

मुंबई के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और रिंकू सिंह टीम में हैं. यह भारत के टी20 सेटअप में केकेआर के बढ़ते महत्व को दिखाता है. दिल्ली कैपिटल्स के दो खिलाड़ी (अक्षर पटेल, कुलदीप यादव), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के एक (जितेश शर्मा) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के एक (शिवम दुबे) भी टीम में शामिल हैं.

किस टीम के कितने प्लेयर

मुंबई इंडियंस- 4

कोलकाता नाइटराइडर्स- 3

दिल्ली कैपिटल्स- 2

गुजरात टाइटंस- 1

सनराइजर्स हैदराबाद- 1

चेन्नई सुपरकिंग्स- 1

रॉयल चेलेंजर्स बेंगलुरु-1

पंजाब किंग्स- 1

राजस्थान रॉयल्स -1

लखनऊ सुपर जाएंट्स- 0

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ियों की आईपीएल फ्रेंचाइजी

सूर्यकुमार यादव (कप्तान)- मुंबई इंडियंस

शुभमन गिल- गुजरात टाइटंस

अभिषेक शर्मा- सनराइजर्स हैदराबाद

तिलक वर्मा- मुंबई इंडियंस

हार्दिक पांड्या- मुंबई इंडियंस

शिवम दुबे- चेन्नई सुपरकिंग्स

जितेश शर्मा- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

अक्षर पटेल- दिल्ली कैपिटल्स

जसप्रीत बुमराह- मुंबई इंडियंस

वरुण चक्रवर्ती- कोलकाता नाइटराइडर्स

अर्शदीप सिंह- पंजाब किंग्स

कुलदीप यादव- दिल्ली कैपिटल्स

संजू सैमसन- राजस्थान रॉयल्स

हर्षित राणा- कोलकाता नाइटराइडर्स

रिंकू सिंह- कोलकाता नाइटराइडर्स.